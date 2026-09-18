Elina Costantini habló sobre su fascinación con Frida Kahlo: “La estudié 17 años”

La modelo Elina Costantini contó detalles de la profunda admiración que siente por Frida Kahlo y recordó cómo nació su vínculo con la obra y la historia de la artista mexicana. Además, habló de lo que significó para ella involucrarse en “Viva Frida”, la propuesta que llegará al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

En diálogo con Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), la esposa de Eduardo Costantini aseguró que su fascinación por Kahlo comenzó cuando era muy chica y que, con el paso de los años, se convirtió en una verdadera pasión.

“Me gustaba estudiar las biografías de las mujeres empoderadas. Empecé a estudiar a Frida, a googlear”, recordó sobre aquellos primeros acercamientos a la vida de la pintora.

Elina Costantini y una admiración por Frida Kahlo que comenzó en su infancia

Según relató, durante años Frida Kahlo llegó incluso a ocupar el fondo de pantalla de su computadora. La conexión dio un paso más cuando, a los 19 años, viajó a México por un trabajo como modelo y aprovechó la oportunidad para conocer uno de los lugares que más deseaba visitar.

“Lo primero que hice fue ir a la Casa Azul”, recordó Elina sobre su llegada al espacio donde vivió Kahlo, actualmente convertido en museo.

La fascinación no terminó allí. “La estudié 17 años”, le confesó a Pergolini al explicar cuánto tiempo dedicó a conocer la vida, la obra y la historia personal de la artista mexicana.

Tiempo después regresó al Museo Frida Kahlo, esta vez acompañada por Eduardo Costantini, y recordó una escena que refleja hasta qué punto se siente identificada con el universo de la pintora.

“Ay, Eduardo, sentémonos un ratito en el jardín, a disfrutar como si fuéramos Frida y Diego”, contó que le propuso a su marido durante aquella visita.

Cómo nació la idea de llevar “Viva Frida” al MALBA

Fue precisamente durante uno de esos viajes cuando comenzó a tomar forma la posibilidad de desarrollar una propuesta vinculada con Kahlo en la Argentina.

Según relató Costantini, una curadora se acercó para plantearle la posibilidad. En un primer momento creyó que se trataba de una broma, pero inmediatamente se mostró dispuesta a avanzar.

“Por supuesto, ¿a qué hora tengo que llamar? ¿Con quién tengo que hablar?”, recordó que respondió.

Al día siguiente, según contó, recibió el contacto de Perla Labarthe, directora del Museo Frida Kahlo, y a partir de allí comenzó el trabajo para concretar el proyecto.

“Viva Frida” llegará al MALBA en el marco de las actividades por sus 25 años y buscará recorrer diferentes aspectos relacionados con la vida, la obra y la construcción de la identidad de una de las artistas latinoamericanas más reconocidas del siglo XX.

La propuesta también estará vinculada con la Semana de la Alta Costura e incluirá un desfile con creaciones inspiradas en el universo de Kahlo. Según adelantó Costantini, participarán cuatro mujeres con diseños que toman como referencia a la artista mexicana. “Están muy bien logrados”, aseguró.

La particular coincidencia que Elina Costantini relacionó con Frida Kahlo

Durante la entrevista, Elina también vinculó este proyecto con un momento muy especial de su vida personal. Al recordar todo lo que la figura de Kahlo representó para ella a lo largo de los años, hizo una revelación íntima.

“Yo estaba tan guiada por ella, como mi maestra en la vida por el dolor que atravesó y cómo lo transformó, que me quedo embarazada haciendo la muestra”, expresó.

De esta manera, Costantini explicó que su participación en “Viva Frida” excede el interés artístico: la figura de Kahlo la acompañó durante buena parte de su vida y terminó vinculada también con uno de sus momentos personales más significativos.