«Está cada día más ella»: la revelación de Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand en plena Mesaza

La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo al mundo del espectáculo, pero este fin de semana las alarmas se apagaron con un mensaje directo y lleno de optimismo. Juana Viale volvió a tomar las riendas de La noche de Mirtha y aprovechó el aire para despejar las dudas sobre el verdadero estado de su abuela, quien continúa su recuperación estricta desde su casa.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando el periodista Marcelo Bonelli, uno de los invitados a la histórica mesaza, rompió el hielo y le preguntó directamente a la conductora cómo avanzaba la evolución clínica de la Chiqui. Lejos de esquivar el tema, Juana llevó total tranquilidad a los televidentes con una respuesta contundente.

El temperamento intacto y la mirada atenta

«Está cada vez mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene», confesó Viale con una sonrisa, dejando en claro que la diva no solo evoluciona favorablemente a nivel físico, sino que ya recuperó su característica energía y su fuerte personalidad.

Ante la atenta mirada del resto de los comensales, que se sumaron con aplausos y saludos a la distancia, la nieta de la conductora reveló cómo transita Mirtha sus días de reposo alejada de las cámaras. Los detalles más destacados de su recuperación:

Evolución constante: se encuentra fuera de peligro, descansando en su domicilio y mostrando mejoras diarias en su cuadro de salud.

se encuentra fuera de peligro, descansando en su domicilio y mostrando mejoras diarias en su cuadro de salud. El ánimo intacto: recuperó su clásico «temperamento», una señal clave que tranquilizó a su círculo íntimo.

recuperó su clásico «temperamento», una señal clave que tranquilizó a su círculo íntimo. Televidente de lujo: sigue el minuto a minuto de la televisión. «Obvio que nos está mirando», aseguró Juana sobre el estricto control que mantiene su abuela sobre el programa.

El cálido homenaje en vivo cerró con un tierno beso a la cámara por parte de Juana, confirmando que el esperado regreso de la máxima estrella de la televisión argentina a la pantalla chica está cada vez más cerca.