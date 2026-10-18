Un androide con mate: el curioso posteo de Erling Haaland dirigido a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli
El jugador del Manchester City agradeció a los jugadores argentinos que fueron compañeros de equipo. EL mensaje fue compartido por el presidente Javier Milei.
El noruego Erling Braut Haaland subió un posteo tomando mate, y con una dedicatoria especial para Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli, jugadores argentinos que fueron alguna vez compañeros de equipo.
Su mensaje fue retuiteado por el presidente Javier Milei.
Erling Haaland con mate: el posteo del delantero noruego
El delantero del conjunto inglés subió una selfie tomando mate. Y fue con mensajes para los campeones del mundo argentinos. «Esta encantadora bebida», sostuvo el jugador.
“Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentar esta encantadora bebida”,
Gracias #JulianAlvarez @enzofe17 @gerorulli for introducing this lovely drink 🧉 https://t.co/Tb8UhiPcnE— Erling Haaland (@Erling) October 18, 2026
Erling Haaland hizo un doblete para el Manchester City
El Manchester City le ganó 3 a 2 al Ipswich Town y se mantiene con puntaje ideal en la Premier League, donde lidera con 21 puntos.
El androide hizo dos goles y el restante fue de Philip Foden.
En tanto, para el conjunto visitante descontaron Daizen Maeda y Zian Flemming.
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