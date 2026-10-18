Un androide con mate: el curioso posteo de Erling Haaland dirigido a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli

Erling Braut Haaland y un mensaje con dedicatoria para Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli. Foto: Gentileza @Erling.

El noruego Erling Braut Haaland subió un posteo tomando mate, y con una dedicatoria especial para Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli, jugadores argentinos que fueron alguna vez compañeros de equipo.

Su mensaje fue retuiteado por el presidente Javier Milei.

Erling Haaland con mate: el posteo del delantero noruego

El delantero del conjunto inglés subió una selfie tomando mate. Y fue con mensajes para los campeones del mundo argentinos. «Esta encantadora bebida», sostuvo el jugador.

“Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentar esta encantadora bebida”,

Gracias #JulianAlvarez @enzofe17 @gerorulli for introducing this lovely drink 🧉 https://t.co/Tb8UhiPcnE — Erling Haaland (@Erling) October 18, 2026

Erling Haaland hizo un doblete para el Manchester City

El Manchester City le ganó 3 a 2 al Ipswich Town y se mantiene con puntaje ideal en la Premier League, donde lidera con 21 puntos.

El androide hizo dos goles y el restante fue de Philip Foden.

En tanto, para el conjunto visitante descontaron Daizen Maeda y Zian Flemming.