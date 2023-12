Eva Bargiela reconoció que tuvo un romance con Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann

Eva Bargiela, la expareja de Facundo Moyano, reconoció que tuvo un romance con Manu Urcera, el flamante esposo de Nicole Neumann.

«Fue tiempo atrás«, aclaró Eva a Socios del Espectáculo. «Cuando salió eso me quería morir porque ellos se estaban por casar«, amplió la modelo, al referirse a los rumores de romance que se destaparon por septiembre 2023.

«Aclaremos los tantos. Fue tiempo atrás, nada superpuesto«, explicó Eva al movilero del programa televisivo, descartando que la relación entre ella y el piloto se haya dado mientras Manu planificaba su casamiento con Nicole.

Actualmente Eva se encuentre soltera, al menos así lo confirmó en la nota, luego de separarse del dirigente político Facundo Moyano.

La luna de miel de Nicole Neumann y Manu Urcera en Miami

Nicole Neumann y Manu Urcera sufrieron un contratiempo en su luna de miel en Miami. La propia modelo se encargó de difundir el detalle que postergó algunos planes.

El mal tiempo en aquella ciudad hizo que Nicole Neumann expresara en redes sociales: “¿Viste cuando decís ‘me voy a Miami y vuelvo doradita, bronceadita, directo de la playa’? Pues no, no va a suceder, olvídalo”. Y mostró que el día nublado no acompañaba sus planes.