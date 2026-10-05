Facundo Moyano y Candela Arizaga fueron vistos juntos en Madrid pese a la perimetral

En las últimas horas, trascendieron imágenes que registran el reencuentro íntimo entre el exdirigente gremial Facundo Moyano y la modelo e influencer Candela Arizaga en un concurrido restaurante de Madrid, España.

La difusión de este registro audiovisual que involucra a Facundo Moyano y a Candela Arizaga, captado a miles de kilómetros del territorio argentino, desató una intensa controversia judicial debido a que sobre el exlegislador rige una prohibición estricta de acercamiento a menos de 300 metros, dictada en el marco de una causa penal en la que se encuentra imputado por los delitos de lesiones graves y privación ilegítima de la libertad.

El episodio no solo dejó al descubierto la persistencia de un contacto directo que vulnera las disposiciones preventivas locales, sino que volvió a tensionar la investigación que tramita en los tribunales porteños, sumando nuevos elementos al complejo entramado legal que involucra a su entorno más cercano.

Cena en Madrid y alcance territorial: qué implica el video de Facundo Moyano y Candela Arizaga

Las secuencias filmadas, viralizadas en diversas plataformas digitales tras una serie de fotografías que mostraban a la joven recorriendo la emblemática Gran Vía madrileña, confirmaron que ambos compartieron una mesa gastronómica y se alojaron en inmediaciones comunes.

Según detallaron especialistas legales consultados en el programa televisivo Infama, emitido por la señal América TV, las medidas de protección y restricción perimetral emanadas por magistrados argentinos carecen de ejecución automática en jurisdicción extranjera, carencia técnica que suele ser aprovechada por las partes para concretar acercamientos sin la intervención inmediata de las fuerzas policiales locales:

«En España no hay una jurisdicción de la cautelar argentina; él tiene una cautelar para no acercarse a Candela a menos de 300 metros y no puede tener contacto por ninguna vía, ni por teléfono ni por redes, pero habrían tenido un encuentro reservado«, se explicó.

No obstante, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires ya había formalizado una imputación previa contra el exdirigente sindical por el delito de desobediencia judicial, luego de que un peritaje técnico sobre las antenas de telefonía móvil detectara coincidencias simultáneas de señal en las celdas contiguas al Aira Apart Hotel Buenos Aires.

Con este nuevo antecedente internacional, los fiscales evaluarán si la conducta reiterada configura un agravamiento sistemático de las medidas restrictivas impuestas al imputado.

El descargo de Candela Arizaga y el frente abierto contra su exabogado por el caso de Facundo Moyano

Lejos de guardar silencio frente a las repercusiones, la propia Candela Arizaga utilizó sus canales digitales para manifestar un duro pronunciamiento público dirigido contra su anterior representante legal, el abogado Diego Storto, quien había impulsado las denuncias iniciales contra el dirigente.

En su extenso descargo virtual, la influencer cuestionó el manejo mediático del letrado, acusándolo de haber utilizado el litigio para obtener rédito profesional a costa de su intimidad:

«Qué peligroso es hablar de ética cuando se juega con la privacidad ajena, se cuentan versiones convenientes para agarrar un caso y después se pretende ocupar el lugar de víctima; fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios», señaló la modelo.

Frente a estas acusaciones, Storto ratificó que puso su propio teléfono a disposición de las autoridades judiciales para transparentar las conversaciones mantenidas durante el ejercicio de la querella, anticipando a su vez el inicio de una demanda civil por daños y perjuicios contra la modelo para resguardar su honor profesional, marcando un quiebre definitivo entre la denunciante y quien fuera su primer patrocinante letrado.