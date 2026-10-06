Facundo Moyano sobre su encuentro con Candela Arizaga en Madrid: “Queremos estar juntos”

Facundo Moyano y Candela Arizaga fueron vistos juntos en un restaurante de Madrid pese a que en Argentina continúa vigente una restricción de acercamiento. El sindicalista habló con Moria Casán, aseguró que están enamorados y volvió a cuestionar la medida judicial.

La relación entre Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo lejos de la Argentina. Luego de que trascendieran imágenes de ambos juntos en un restaurante de Madrid, el sindicalista volvió a expresar su intención de que la Justicia levante la restricción perimetral que continúa vigente entre ellos.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Moyano todavía tiene una medida de restricción respecto de Arizaga en el marco de la causa en la que fue imputado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género, a raíz de un episodio ocurrido a comienzos de agosto.

Facundo Moyano y Candela Arizaga, juntos en Madrid

Pese a la medida judicial, tanto Moyano como Arizaga ya habían manifestado su intención de retomar el vínculo. Ahora, las imágenes conocidas desde España confirmaron que volvieron a encontrarse.

El caso ya había sumado otro dato relevante en Argentina: la investigación detectó coincidencias en la ubicación de los teléfonos celulares de ambos en las inmediaciones del Aira Apart Hotel Buenos Aires. Para la Fiscalía, esos registros constituyen un elemento a analizar ante la posibilidad de que se hubieran encontrado pese a las restricciones que pesaban sobre el sindicalista.

Tras la difusión de las imágenes en Europa, Moyano se comunicó con Moria Casán y dio su versión sobre el encuentro.

“No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero”, aseguró el sindicalista en el mensaje que la conductora dio a conocer en La Mañana con Moria.

El mensaje de Facundo Moyano a Moria Casán

Moria contó al aire parte de la conversación que mantuvo con Moyano y sostuvo que, según percibió, ambos quieren continuar con la relación.

“Él está enamorado de la chica. Quieren hacer algo, están fascinados. Están viviendo su romance”, opinó la conductora.

Además, reveló que Moyano considera “ridículo” que la restricción continúe vigente y leyó el mensaje que recibió de su parte.

“Candela llora todos los días, queremos estar juntos. Estamos enamorados y contentos, nos sentimos libres”, expresó Moyano, quien volvió a insistir en que considera que el encuentro en España no implica incumplir la medida dictada en Argentina.

El pedido de Moyano para que levanten la perimetral

Con este escenario, el sindicalista busca que la Justicia deje sin efecto la restricción de acercamiento para poder retomar el vínculo con Arizaga sin las limitaciones actuales.

Sin embargo, la voluntad de las partes no implica por sí sola el levantamiento de una medida judicial. Mientras no exista una nueva resolución que modifique las condiciones impuestas en el expediente, la restricción continúa vigente en los términos establecidos por la Justicia.

Las imágenes desde Madrid vuelven así a colocar el vínculo entre Moyano y Arizaga en el centro de la escena, mientras la causa judicial iniciada meses atrás continúa su curso.