Fátima Florez, novia de Javier Milei: «De ninguna manera abandonaría mi carrera»

Fátima Florez dijo que acompañará a Javier Milei pero que no piensa dejar su carrera artística.

Fátima Flórez confesó que no tiene intenciones de dejar su carrera artística. Será la nueva Primera Dama cuando Javier Milei asuma la Presidencia el próximo 10 de diciembre.

La humorista tiene pautado hacer temporada teatral en Mar del Plata con un nuevo show para el cual ya estuvo probando bailarines locales en un casting.

«Ambos trabajamos mucho y encontramos nuestros momentos. Nos divertimos, intentamos no hablar del trabajo. De ninguna manera abandonaría mi carrera«, reveló Fátima a la revista Caras.

«Soy la novia de Javier, lo voy acompañar sentimentalmente, emocionalmente y físicamente», dijo entre risas.

Para Fátima, la llegada de Javier Milei a su vida significó «la llegada de un gran amor», con el cual la conecta «la espiritualidad, el amor y el sentido del humor».

Sobre Milei y su presidencia dijo: «Como lo conozco mucho a Javier como persona y sé de su honestidad, honradez e inteligencia no tengo dudas que estas condiciones personales van hacer de él un gran presidente. Javier es muy carismático, me genera una gran admiración, me encanta verlo en el escenario. Su esencia es ser genuino y espontáneo».

En la entrevista, la imitadora también contó que tiene muy buena relación con los padres y con la hermana de Milei, Karina.

Filoso comentario de Moria Casán sobre Fátima Florez

Moria Casán y Fátima Florez no se llevan bien. Ayer un cronista de LAM encaró a la jurado del Bailando 2023 y le consultó por la novia del presidente electo.

El cronista quiso saber qué pensaba de la futura primera dama. “No voy a opinar, ¿primera dama de este país?”, ironizó. Luego el movilero le preguntó si podía comparar a Florez con Eva Perón y Moria, entre risas, lanzó: “No, socorro, me voy a mi casa”.