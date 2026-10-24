Felipe Pettinato fue internado de urgencia: qué se sabe de su salud y el rol clave de su hermana Tamara

Felipe Pettinato fue internado nuevamente y su estado de salud genera preocupación en su entorno familiar. La noticia se conoció durante la noche del viernes 23 de octubre, cuando la periodista Pía Shaw reveló que el hijo de Roberto Pettinato había ingresado a un hospital público por una situación vinculada con su salud mental. Aunque trascendieron algunos detalles sobre lo ocurrido, todavía existe hermetismo acerca de su evolución.

La información fue difundida inicialmente en Sálvese Quien Pueda (SQP), el programa de América TV, y posteriormente ampliada por medios como PrimiciasYa, TN e Infobae. Según las versiones periodísticas, la internación se produjo después de una recaída y fue su entorno más cercano el que intervino para que pudiera recibir atención médica.

Qué le pasó a Felipe Pettinato y por qué fue internado

Durante la emisión de SQP, Pía Shaw confirmó que Felipe Pettinato se encontraba nuevamente hospitalizado y explicó que la situación estaba relacionada con dificultades de salud que atraviesa desde hace varios años.

“Sí, lamentablemente confirmar que, una vez más, Felipe Pettinato está internado”, expresó la periodista al dar a conocer la noticia.

La panelista señaló que la internación estaba vinculada con su salud mental, un aspecto en el que, según explicó, Pettinato viene trabajando desde hace tiempo con el acompañamiento de su familia.

Shaw también indicó que el joven se encontraba en un hospital público, aunque prefirió no revelar el nombre del establecimiento para preservar su intimidad.

Durante el programa surgió la pregunta sobre una posible relación entre la hospitalización y sus antecedentes de consumo problemático de sustancias. Sin embargo, la periodista evitó confirmar esa hipótesis.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que permita conocer con precisión el diagnóstico, la gravedad del cuadro o los tiempos previstos de internación.

El papel de Tamara Pettinato en la internación de su hermano

Con el correr de las horas se conocieron nuevos detalles sobre la situación familiar.

Según publicó Infobae, a través de su sección Teleshow, Tamara Pettinato habría tenido un papel fundamental en las gestiones para conseguir un lugar donde su hermano pudiera recibir atención.

De acuerdo con la información difundida por ese medio, la periodista comenzó a buscar una plaza de internación el jueves 22 de octubre, aunque recién habría conseguido concretarla durante el viernes.

La publicación también señaló que Tamara participa activamente en el acompañamiento cotidiano de Felipe, quien atraviesa desde hace tiempo dificultades relacionadas con su salud mental.

En ese contexto, el entorno familiar habría considerado necesaria una nueva intervención médica después de una desmejora en los últimos días.

No obstante, estos detalles corresponden a información periodística y no fueron acompañados por una comunicación médica oficial.

Cómo sigue la salud de Felipe Pettinato

La noticia generó inquietud debido a los antecedentes de internaciones que atravesó el hijo del exconductor de Duro de Domar.

En marzo de 2024, por ejemplo, se había informado que Felipe recibía tratamiento en la Fundación Eira, una institución especializada en la atención de personas con consumos problemáticos.

Su situación personal también estuvo atravesada por distintos procesos judiciales que tuvieron una importante exposición pública.

Uno de los más relevantes fue el juicio por el incendio ocurrido en mayo de 2022 en su departamento del barrio porteño de Belgrano, donde murió el neurólogo Melchor Rodrigo.

En abril de 2026, Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso por incendio culposo seguido de muerte. La sentencia incluyó pautas de conducta y obligaciones de seguimiento.

Sin embargo, no existe información médica pública suficiente para establecer una relación causal entre esos antecedentes y la internación actual.

Por ahora, la principal incógnita es cómo evoluciona Felipe Pettinato y cuánto tiempo necesitará permanecer hospitalizado.

Su familia mantiene la reserva sobre la situación y no trascendieron precisiones oficiales sobre su estado clínico. Mientras tanto, el foco está puesto en la atención médica que recibe y en su recuperación.