Roberto Pettinato habló sobre la situación judicial de su hijo: “Está enfermo y en tratamiento”

El conductor Roberto Pettinato se refirió públicamente a la delicada situación judicial de su hijo, Felipe Pettinato, luego de que la Justicia ordenara su detención bajo arresto domiciliario en el marco de una causa por presuntas estafas y falsificación de documentos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue dispuesta por el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además estableció restricciones mientras avanza la investigación judicial.

Qué dijo Roberto Pettinato sobre las adicciones de su hijo

En declaraciones recientes, el ex conductor de Duro de Domar vinculó el caso con los problemas de consumo que atraviesa Felipe Pettinato y pidió que la situación no sea tomada a la ligera.

“No sé nada sobre el tema de las recetas, pero hay que entender que hay gente que está mal, enferma y tiene sus adicciones”, expresó.

Luego agregó: “Eso hay que entenderlo y no tomarlo como una boludez. Mi hijo tiene una adicción, está enfermo y en tratamiento”.

De qué está acusado Felipe Pettinato

De acuerdo con la resolución judicial, Felipe Pettinato fue procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados, delitos que fueron considerados en concurso real dentro del expediente.

La investigación apunta a un presunto uso irregular de recetas médicas falsificadas para obtener medicación.

La conexión con la causa por la muerte de Melchor Rodrigo

La causa actual se desprende de la investigación iniciada tras la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en 2022 durante el incendio del departamento donde ambos se encontraban.

A partir de ese expediente, los investigadores detectaron supuestas irregularidades vinculadas al uso de recetas médicas a nombre del profesional fallecido.

Según la acusación, Felipe Pettinato habría utilizado documentación falsificada con el nombre de Rodrigo para acceder a distintos medicamentos, situación que derivó en esta nueva causa penal.

Cómo será el arresto domiciliario de Felipe Pettinato

En ese contexto, el juez ordenó que el acusado cumpla la detención bajo la modalidad de arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires.

La resolución incluye además:

Monitoreo electrónico mediante tobillera

Prohibición de salida del país

Embargo de bienes por $1.500.000

Sin embargo, la Justicia contempló una excepción para que Pettinato pueda salir exclusivamente para asistir a tratamientos vinculados a su rehabilitación por consumo problemático de sustancias, condición que ya formaba parte de medidas judiciales anteriores.