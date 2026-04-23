La salida nocturna de Felipe Pettinato tras recibir una condena a tres años de prisión en suspenso

Felipe Pettinato reapareció en redes sociales tras recibir la condena de tres años en suspenso por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, motivo por el cual no irá a prisión. El hijo de Roberto Pettinato asistió a la función de estreno de “Michael”, la biopic de Michael Jackson, junto a una amiga.

Reaparición tras la condena

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, su salida nocturna se dio a pocos días del veredicto judicial, en el que los jueces determinaron que deberá continuar con su tratamiento de rehabilitación y desintoxicación, además de recibir seguimiento de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

A través de dos posteos en su cuenta de Instagram, el imitador de Michael Jackson se mostró en un cine de Capital Federal junto a su amiga “Stefy”.

“Estamos llegando a ver a Michael, bastante tarde el estreno”, se lo escucha decir en uno de los videos.

Cómo se mostró en su salida al cine

Una vez finalizada la película, compartió otro clip en el que se burla de su amiga por quedarse dormida en la sala.

En ambas publicaciones se lo ve relajado, con buena energía y disfrutando del momento, en lo que fue su primera aparición pública tras conocerse la condena.