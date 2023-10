Filtraron el polémico secreto que Susana Giménez ocultó por años: «No quiere…»

En las últimas horas trascendió un polémico secreto sobre las preferencias de Susana Giménez a la hora de trabajar en la televisión. Momi Giardina, bailarina y humorista, estuvo en el programa de Migue Granados en ESPN y allí reveló un dato totalmente desconocido de la diva.

Todo comenzó cuando le recordaron el día que Momi le pisó el vestido a Susana. «Fue como raro, pero el problema no es Susana sino su séquito«, disparó la bailarina.

Al recordar la anécdota, Giardina agregó: «Como yo no era de las mejores bailarinas, el resto me miró como diciendo ‘es obvio que fue Momi’. Fue en un videoclip de ella».

Y cuando parecía que cambiaban de tema, la bailarina contó un dato desconocido que Susana guardó por años. «Esto es un secreto, queda entre nosotros. Susana no quiere bailarinas rubias, siempre morochas», reveló Momi.

Susana Giménez votará a Patricia Bullrich

Susana Giménez le dio una entrevista a LAM y allí dejó varios titulares, entre ellos, reafirmó su inclinación política por Juntos por el Cambio y confirmó que votará por Patricia Bullrich.

Luego ofreció otra entrevista a Socios del Espectáculo y habló de sus deseos de volver al país: “Vuelvo a la Argentina si se van los K. Es mi país, me encantaría. Es mi país y lo amo, pero no estoy de acuerdo con que me saquen casi el 70% de lo que gano”.