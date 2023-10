Susana Giménez anunció que se despide de los teatros y regresará a la televisión

Susana Giménez anunció que se retira de los teatros tras una larga trayectoria en los escenarios. La diva decidió ponerle fin a su carrera teatral y se despedirá en Uruguay con la obra “Piel de Judas” en la temporada de verano. El estreno será el 22 de diciembre.

La conductora confesó que participar en obras es muy cansador y al recibir la propuesta para la próxima temporada decidió que era la oportunidad perfecta para retirarse. “Recibí la propuesta y dije ‘Bueno, entonces aprovecho y me retiro del teatro porque realmente es lo que más me cansa”, aseguró Susana en LAM.

En ese sentido, Susana Giménez explicó que “la televisión no le cansa tanto porque es en vivo” y añadió los motivos por los que le dice adiós al teatro. “El teatro tiene mucha cosa, mucho cambio de ropa, de zapatos, de estudiar la letra. Siempre tenes que sentirte bien, no te puede doler la cabeza, el estómago o el pie, nada”, detalló.

La diva recordó los años que le dedicó a su profesión y principalmente a los escenarios. “Hice muchas obras, muchisimas”, señaló y reflexionó: “Trabajé mucho, no me daba cuenta al principio. Empecé a cumplir años y me dije: ‘¿Cómo me pasaron estos últimos 35 años de mi vida? Y bueno, sentada en el sillón de Telefe’”.

La conductora y actriz aseguró que “está cansada”, pero destacó que “amó todo lo que hizo” y mencionó las obras en las que participó. “Hacía dos funciones por día en “La Mujer del Año” y “Sugar”. En la revista hacíamos dos todos los días y 3 los sábados y domingos”, recordó.

El regreso de Susana Giménez a la televisión

La diva confirmó que planea volver con su clásico programa de televisión. “Después voy a hacer mi programa en televisión. Ya estamos hablando, pienso volver después de julio, no en marzo”, comentó y aseguró que no cambiará de formato: “Yo no quiero hacer otra cosa, me ofrecieron otras cosas pero no las hice porque no eran para mí. Mi programa si me gusta, hacer una buena entrevista, que vengan superestrellas de visitas, musicales”.

Además, confesó que no cree volver con los sketch. “No lo haría más porque no está mi compañero adorado Emilio Disi, que sin él y sin Sofovich que lo escriba, no tiene sentido, he probado, pero no. Tampoco está Antonio Gasalla, él tiene esa gracia, ese talento”, confesó.

Con información de Noticias Argentinas.