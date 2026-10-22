“Gracias, Erne”: el homenaje a Ernestina Pais que hizo emocionar a todos en los Martín Fierro

A cuatro meses de la trágica muerte de Ernestina Pais, la ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2026 le dedicó un emotivo reconocimiento. Gastón Pauls, uno de sus amigos, puso su voz a un video que repasó su trayectoria y dejó un mensaje que conmovió a los presentes.

La entrega de los Martín Fierro de Radio 2026 tuvo uno de sus momentos más sensibles cuando las imágenes de Ernestina Pais volvieron a ocupar la pantalla. A cuatro meses de su fallecimiento, la periodista y conductora fue recordada con un homenaje que recorrió su carrera, sus momentos más felices y la huella que dejó entre quienes compartieron su vida y su trabajo.

La ceremonia, realizada el miércoles 21 de octubre en el Goldcenter de Parque Norte, reunió a las principales figuras de la radio argentina. Sin embargo, por unos minutos, los premios quedaron en segundo plano y la emoción se concentró en el recuerdo de la conductora, que murió el 26 de junio a los 54 años.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), el homenaje estuvo acompañado por la voz de Gastón Pauls, quien mantenía una relación de amistad con Pais y fue el encargado de narrar el video dedicado a su memoria.

Gastón Pauls recordó a Ernestina Pais con palabras que emocionaron en los Martín Fierro de Radio

El homenaje comenzó con una sucesión de imágenes que mostraron diferentes etapas de la trayectoria de Ernestina Pais en la televisión, la radio y el mundo del espectáculo.

Mientras se proyectaban fotografías y fragmentos de sus trabajos, Gastón Pauls destacó una de las características que, según él, mejor definían a su amiga: su capacidad para conectar con las personas.

“Ernestina tenía una virtud, algo que no se aprende: la cercanía, una forma muy singular de estar. Era luminosa, curiosa, libre y profundamente auténtica”, expresó el actor.

El relato continuó con una reflexión sobre la naturalidad que caracterizaba a la periodista tanto frente a las cámaras como en su vida cotidiana.

“Era imposible confundirla porque nunca intentó parecerse a nadie”, sostuvo Pauls.

Sus palabras acompañaron un recorrido audiovisual que recuperó el humor, la espontaneidad y la personalidad de una de las conductoras más reconocidas de los medios argentinos.

“Gracias, Erne”: la despedida de Gastón Pauls que conmovió durante la ceremonia

Uno de los momentos más emotivos llegó sobre el final del video, cuando Gastón Pauls dejó de lado el reconocimiento profesional para dedicarle unas palabras personales a su amiga.

El actor recordó el apodo con el que solía llamarla y expresó su agradecimiento por los momentos compartidos.

“Gracias, Erne, por tu calidez, amistad, alegría, humor”, comenzó diciendo.

Luego destacó el recuerdo humano que, a su entender, dejó la periodista: la sensación de que detrás de su trabajo había una persona cercana y auténtica.

El homenaje terminó con imágenes de Ernestina sonriendo y disfrutando de distintos momentos de su carrera, mientras los asistentes a la ceremonia respondieron con un prolongado aplauso.

Además, Luis Novaresio, uno de los conductores de la gala, contó que la familia de Ernestina Pais estaba siguiendo la transmisión, un detalle que sumó emoción al reconocimiento.

De qué murió Ernestina Pais y cómo fueron sus últimos meses

Ernestina Pais murió el 26 de junio de 2026, a los 54 años, como consecuencia de un accidente ferroviario ocurrido en San Isidro, provincia de Buenos Aires.

El automóvil que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa cuando atravesaba un paso a nivel. El informe preliminar de la autopsia determinó que sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, además de otras lesiones.

Su muerte provocó una profunda conmoción en el ambiente artístico y periodístico, donde había desarrollado una extensa trayectoria.

Durante sus últimos meses, Pais continuaba vinculada con los medios y participaba en la obra teatral El divorcio del año, un proyecto que formaba parte de su regreso a los escenarios.

El legado de Ernestina Pais en la televisión y la radio argentina

A lo largo de su carrera, Ernestina Pais se destacó por un estilo espontáneo, directo y cercano, que le permitió desenvolverse tanto en programas periodísticos como en ciclos de entretenimiento.

Su nombre quedó asociado a recordados formatos televisivos como Mañanas informales y Caiga quien caiga (CQC), además de sus diferentes experiencias en la radio y el teatro.

Su personalidad y su manera de conducir la convirtieron en una figura reconocible dentro de los medios argentinos.

Por eso, durante los Martín Fierro de Radio 2026, el homenaje no estuvo centrado únicamente en sus logros profesionales, sino también en la mujer que sus compañeros y amigos recordaban detrás de las cámaras.

A cuatro meses de su partida, las palabras de Gastón Pauls y las imágenes elegidas para recordarla dejaron uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

El aplauso final fue una despedida colectiva para una conductora que dejó su marca en la radio y la televisión argentina.