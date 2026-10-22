Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores de una noche de emociones, homenajes y grandes sorpresas

La radio argentina vivió una de sus noches más importantes este miércoles 21 de octubre con la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2026. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), reunió a reconocidos conductores, periodistas y productores en el Goldencenter de Parque Norte, donde se distinguió a los trabajos más destacados de 2025.

Con Luciana Rubinska y Luis Novaresio al frente de la conducción, la gala combinó premios, homenajes y momentos emotivos. La gran protagonista fue María O’Donnell, quien recibió el Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento de la noche.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), la ceremonia también contó con la participación de Guido Záffora y Paula Varela en la alfombra roja, mientras que el presidente de APTRA, Luis Ventura, encabezó la apertura y destacó la importancia de reconocer a las figuras de la radio nacional.

María O’Donnell ganó el Martín Fierro de Oro 2026

María O’Donnell fue la gran ganadora de los Martín Fierro de Radio 2026. La periodista, que conduce De acá en más por Urbana Play, se llevó el máximo galardón de la ceremonia y también fue distinguida en la categoría Mejor labor periodística femenina.

Su reconocimiento llegó en una noche dedicada a celebrar el trabajo de quienes mantienen vigente a la radio argentina, tanto en las emisoras tradicionales de AM como en las propuestas de FM.

Al recibir uno de sus premios, O’Donnell reivindicó el cuidado de las palabras y las formas en el ejercicio del periodismo, además del compromiso de su equipo con el medio.

Jonatan Viale, Marcela Tauro y Mercedes Ninci: los nombres destacados de la gala

Entre los momentos más comentados estuvo el reconocimiento a Jonatan Viale por Pan y Circo, de Radio Rivadavia. El conductor aprovechó la ocasión para recordar a su padre, Mauro Viale, y reflexionar sobre el legado de las grandes figuras del periodismo.

Marcela Tauro también tuvo motivos para celebrar: ganó como Mejor columnista de espectáculos por su participación en No está todo dicho y El club del Moro, ambos ciclos de La 100.

Por su parte, Mercedes Ninci fue reconocida en la categoría Movilero por su trabajo en Radio Mitre.

La ceremonia también distinguió a profesionales de producción, operación técnica, locución, deportes y humor, en una edición que contempló 32 categorías.

Martín Fierro de Radio 2026: la lista de todos los ganadores

Estos son los premiados en las distintas categorías de la ceremonia.

Martín Fierro de Oro: María O’Donnell.

María O’Donnell. Programa periodístico matutino diario en AM: Rolando por la mañana – RPM (Rolando Graña, Splendid).

Rolando por la mañana – RPM (Rolando Graña, Splendid). Programa periodístico matutino diario en FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum, Radio Con Vos).

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum, Radio Con Vos). Programa periodístico vespertino diario en AM: Pan y Circo (Jonatan Viale, Rivadavia).

Pan y Circo (Jonatan Viale, Rivadavia). Programa periodístico vespertino diario en FM: Vuelta y media (Sebastián Wainraich, Urbana Play).

Vuelta y media (Sebastián Wainraich, Urbana Play). Programa de interés general en AM: El amor es más fuerte (Nancy Pazos, Radio 10).

El amor es más fuerte (Nancy Pazos, Radio 10). Programa de interés general en FM: Coworking (Nacho Otero, Delta).

Coworking (Nacho Otero, Delta). Programa nocturno AM y FM: Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini, La Red).

Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini, La Red). Programa semanal en AM: Marca de radio (Eduardo Aliverti, La Red).

Marca de radio (Eduardo Aliverti, La Red). Programa semanal en FM: Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera, Radio Con Vos).

Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera, Radio Con Vos). Programa deportivo: Súper Mitre Deportivo (Gabriel Anello, Mitre).

Súper Mitre Deportivo (Gabriel Anello, Mitre). Programa musical en AM: La trama celeste (Alfredo Rosso, La 750).

La trama celeste (Alfredo Rosso, La 750). Programa musical en FM: Aspen Club (Aspen).

Aspen Club (Aspen). Programa cultural/educativo: Después de todo (Gustavo Campana, AM 750).

Después de todo (Gustavo Campana, AM 750). Programa agropecuario: La hora del campo (Alejandro Cánepa, Continental).

La hora del campo (Alejandro Cánepa, Continental). Labor periodística femenina: María O’Donnell (De acá en más, Urbana Play).

María O’Donnell (De acá en más, Urbana Play). Labor periodística masculina: Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo, Mitre).

Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo, Mitre). Labor en conducción femenina: María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde, Mitre).

María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde, Mitre). Labor en conducción masculina: Paulo Vilouta (Vilouta 910, La Red).

Paulo Vilouta (Vilouta 910, La Red). Labor periodística deportiva: Federico Bulos (Fútbol Continental, Continental).

Federico Bulos (Fútbol Continental, Continental). Labor humorística: Pachu Peña (Re tarde, Pop Radio).

Pachu Peña (Re tarde, Pop Radio). Servicio informativo: Rotativo del aire (Rivadavia).

Rotativo del aire (Rivadavia). Locución femenina: Gigi Ribaloff (Mucha Radio).

Gigi Ribaloff (Mucha Radio). Locución masculina: Sebastián Bresler (Mitre).

Sebastián Bresler (Mitre). Relator deportivo: Gabriel Anello (Mitre).

Gabriel Anello (Mitre). Mejor labor en producción: Lucas Colautti (Mañana Sylvestre, Radio 10).

Lucas Colautti (Mañana Sylvestre, Radio 10). Mejor labor en operación: Gabriel Marsili (Los40).

Gabriel Marsili (Los40). Labor en musicalización: Delta Music Team (Delta).

Delta Music Team (Delta). Movilero: Mercedes Ninci (Mitre informa primero, Mitre).

Mercedes Ninci (Mitre informa primero, Mitre). Columnista de espectáculos: Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro, La 100).

Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro, La 100). Columnista político: Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos).

Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos). Columnista económico: Willy Kohan (Rivadavia).

Willy Kohan (Rivadavia). Columnista policial/judicial: Hugo Alconada Mon (De acá en más, Urbana Play).

Los homenajes que emocionaron en los Martín Fierro de Radio 2026

La ceremonia también tuvo espacio para recordar a figuras que dejaron su huella en la radio argentina.

Julio Lagos recibió uno de los primeros homenajes de la noche, mientras que también hubo reconocimientos a las trayectorias de Ernestina Pais, Chiche Gelblung y Oscar “El Negro” Oro.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el recuerdo de Ernestina Pais, acompañado por la voz de Gastón Pauls. Eduardo Feinmann, por su parte, fue el encargado de presentar el homenaje a Oscar Oro.

Con María O’Donnell como máxima ganadora y reconocimientos para distintas generaciones de comunicadores, los Martín Fierro de Radio 2026 celebraron la vigencia de un medio que continúa ocupando un lugar central en la comunicación argentina.