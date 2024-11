Gran Hermano 2025: Todo lo que se sabe de la nueva edición del reality

A tan solo cinco meses de la gran final de Gran Hermano 2024, la casa más famosa del país volverá a abrir su puertas en una edición que promete sorprender. El programa volverá a ser conducido por Santiago Del Moro y contará con los panelistas de siempre. Sin embargo, la productora implementará algunos cambios que podrían cambiar el juego de forma definitiva.

Cuándo y donde estrena Gran Hermano 2025

“¡Tic tac! Big estamos listos para #GranHermano. En diciembre vuelve #GH2025 con @santiagodelmoro por Telefe”, escribió la cuenta oficial de Telefe junto al video protagonizado por el conductor, que aparece preparándose para el regreso.

El popular reality regresará a la pantalla chica, a tan solo meses de que finalice la ultima edición que coronó a Bautista Mascia como ganador. El programa debería comenzar el lunes 9 de diciembre, aunque desde Rating Cero aseguraron que el estreno podría adelantarse al 2 de diciembre.

“Va a haber una habitación secreta esta vez. La idea es que tenga varios usos, entre ellos poder aislar participantes sin tener que ir al SUM”, adelantó Laura Ubfal en su programa de América TV. Gastón Trezeguet también aportó información y contó que habrá un espacio destinado para que los jugadores realicen transmisiones.

“Me tiene muy entusiasmado porque va a estar la sala de streaming, pero no sabemos si es para que los chicos que están adentro de la casa hagan streaming o para hacer uno con alguien que pueda entrar. Todavía no se sabe, lo que sí se sabe es que va a haber un lugar especial”, comentó.

El panel de analistas tendrán una importante incorporación este año. Marina Calabró se suma al equipo de panelistas que integran Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Sol Pérez y Ceferino Reato.

La exparticipante Virgina Demo comentó que ninguno de los «hermanitos» de la edición 2024 fue convocado para integrarse de forma definitiva al debate, aunque tendrán esporádicas participaciones en «La Noche de los EX». Por su parte, también serán panelistas Pilar Smith, Costa y Eliana Guercio.

Para seleccionar los 22 «hermanitos» la producción realizó el casting de forma presencial y digital. Los «confesionarios móviles» visitaron diversos puntos del país para encontrar a los nuevos jugadores. Tan solo este año 150.000 personas se anotaron para participar en el programa.

Antes del inicio de Gran Hermano 2025, Santiago del Moro visitará el living de Susana Giménez para anticipar todo lo que se viene en esta nueva etapa de la casa mas famosa del país.