Guillermina Valdés reveló qué pasó con la familia Ortega tras separarse de Sebastián: “Eso ya te dice un montón”

Guillermina Valdés volvió a hablar de su separación de Sebastián Ortega y sorprendió con una revelación sobre el vínculo que mantuvo con la familia del productor. Después de años de silencio sobre aquella etapa, la modelo reconoció que atravesó momentos muy dolorosos y contó un detalle que hasta ahora no había expuesto públicamente: durante una década prácticamente no tuvo comunicación con su exfamilia política.

Las declaraciones surgieron durante una entrevista con LAM (América TV), en medio de las repercusiones por la reciente separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Según publicó Ciudad Magazine, la empresaria recordó el impacto que tuvo su ruptura con Sebastián y las críticas que recibió cuando comenzó su relación con Marcelo Tinelli.

Aunque evitó involucrarse directamente en el conflicto actual, Guillermina dejó en claro que conoce de cerca lo que significa atravesar una separación bajo la mirada pública.

Guillermina Valdés contó cómo quedó su relación con la familia Ortega

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista se produjo cuando Pepe Ochoa le preguntó si consideraba que desde el entorno de Sebastián Ortega habían alimentado las críticas que recibió después de separarse.

La modelo respondió afirmativamente y reveló cuánto tiempo pasó hasta que pudo recuperar el diálogo con la familia de su expareja.

“Volví a tener comunicación con los Ortega cuando me separé de Marcelo, 10 años después. Eso ya te dice un montón”, expresó.

La frase dejó al descubierto la distancia que existió durante años con una familia de la que había formado parte durante más de una década.

Sin embargo, Guillermina también aclaró que, mientras estuvo en pareja con Sebastián, había mantenido una buena relación con sus familiares y que siempre habían sido amorosos con ella.

El dolor de Guillermina Valdés tras separarse de Sebastián Ortega

La modelo también recordó el difícil momento personal que atravesó cuando terminó su relación con el productor, en 2011.

“La pasé muy mal. Hoy que mis hijos son mayores de edad puedo empezar a articular lo terrible que fue mi separación de Sebastián Ortega”, confesó.

Guillermina y Sebastián estuvieron juntos durante más de diez años. La ruptura se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo argentino, especialmente cuando, en 2012, la modelo confirmó su romance con Marcelo Tinelli, quien había mantenido una relación de amistad con el productor.

La exposición mediática y las versiones que circularon sobre el final de su matrimonio fueron, según reconoció, particularmente difíciles de sobrellevar.

“Escuché cosas que estaban lejos de la realidad. No me pude defender, así que fue muy difícil”, recordó.

Con el paso del tiempo, aseguró que logró mirar aquella etapa desde otra perspectiva. También explicó que durante esos años prefirió respetar los tiempos de los demás y concentrarse en su vida familiar.

Qué dijo Guillermina Valdés sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Las declaraciones de Guillermina se produjeron después de que Julieta Prandi y Emanuel Ortega confirmaran su separación, una noticia que generó repercusiones por el poco tiempo transcurrido desde su casamiento.

Consultada sobre el tema, la modelo aclaró que no tenía información privada sobre lo sucedido y que se había enterado de las novedades a través de los medios y las redes sociales.

“No tengo idea de nada”, aseguró, y explicó que no quería tomar partido por ninguno de los protagonistas.

También evitó cuestionar a Julieta por la manera en que decidió comunicar la ruptura. Desde su experiencia, consideró que cada persona atraviesa las separaciones de una manera diferente y que la exposición pública puede volver todavía más difíciles esos procesos.

La empresaria prefirió no establecer comparaciones entre su historia con Sebastián y lo que actualmente ocurre entre Prandi y Emanuel.

La relación de Guillermina Valdés con Ana Paula Dutil

Durante la entrevista, Guillermina también se refirió a Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega, con quien compartió numerosos momentos familiares cuando ambas estaban vinculadas al clan.

Lejos de alimentar nuevas polémicas, expresó el cariño que todavía siente por ella y recordó la cercanía que habían construido durante aquellos años.

“La quiero un montón”, aseguró al hablar de su exconcuñada.

De esta manera, Guillermina Valdés volvió a poner en palabras una experiencia que durante mucho tiempo había preferido mantener en privado.

Su testimonio no solo reveló el distanciamiento que mantuvo con la familia Ortega, sino que también mostró cómo la exposición mediática puede dejar consecuencias que perduran mucho después del final de una pareja.