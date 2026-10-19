Emanuel Ortega rompió el silencio tras separarse de Julieta Prandi: “Es un duelo doloroso”

El cantante y productor discográfico Emanuel Ortega decidió expresarse públicamente tras el sorpresivo anuncio de divorcio realizado por su reciente esposa, la modelo y conductora Julieta Prandi, a menos de un mes de haber contraído matrimonio en el registro civil.

Durante una entrevista concedida a las cámaras del ciclo SQP por la pantalla de América TV, Emanuel Ortega admitió sentirse profundamente desorientado, herido y sobrepasado por la magnitud de las versiones que circularon en los programas de espectáculos, remarcando que jamás buscó convertir su intimidad en un espectáculo mediático, mientras lamentó que el conflicto conyugal terminara arrastrando a su entorno familiar a un terreno de señalamientos que no les corresponde.

«No elegí estar en el ojo público»: el desahogo de Emanuel Ortega tras las palabras de Julieta Prandi

Visiblemente afectado por la exposición forzada, Emanuel Ortega expuso la incomodidad que le genera el escrutinio de la opinión pública sobre su vida sentimental:

«No sé cómo estoy, cuando uno no elige estar en el ojo público de la vida, es muy feo que te lleven ahí; nadie contesta, nadie los busca, somos una familia grande y cada uno tiene su vida, nadie salió con ganas de decir nada ni de aclarar nada«, señaló, desmintiendo que existieran operaciones mediáticas o intenciones de polemizar desde el seno del clan familiar.

El compositor musical remarcó la tristeza de atravesar una ruptura bajo las luces del espectáculo, ratificando el cariño y la consideración que aún conserva hacia su expareja:

«No es algo que quiera hablar frente a una cámara, no tengo ganas de hablar de esto, es un duelo doloroso, yo no elegí estar en esta situación; yo puedo hablar por mí, pero no puedo hablar por las decisiones de los otros, es una persona que quise mucho, que amé, y sobre todo respeto, y eligió hacer las cosas como las eligió«, expresó, diferenciándose del método que adoptó la conductora para hacer pública la separación.

El refugio en el estudio de grabación y el pedido de privacidad de Emanuel Ortega frente a Julieta Prandi

Frente a las especulaciones sobre supuestas infidelidades en su espacio de trabajo y presuntas rispideces de convivencia, Emanuel Ortega rechazó la existencia de episodios desmedidos y reclamó serenidad para que el desenlace se resuelva en el fuero estrictamente privado:

«No hay ningún escándalo, pasó algo entre dos personas y son las que lo tienen que resolver; lo lamento mucho porque esto arrastró a gente que no tiene nada que ver a un barro que no les pertenece«, enfatizó, apuntando a las versiones que involucraron a figuras de su entorno cercano.

Asimismo, el intérprete confió que su única vía de escape frente al ruido exterior radica en la continuidad de sus proyectos profesionales, esperando que el paso de las semanas permita asentar las emociones:

«Fue todo muy raro y tengo muy poca claridad para mí en mis momentos de silencio, estoy aturdido, tratando de concentrarme en mi trabajo, que es lo único que me salva, y el tiempo acomodará todo; hay gente que quedó herida, que quedó envuelta en algo que nada que ver, y estas cosas son del ámbito privado de la gente«, concluyó con sobriedad.