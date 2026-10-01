Guillermina Valdés puso un límite cuando le preguntaron por Marcelo Tinelli: “No hay igualdad”

Guillermina Valdés protagonizó un tenso momento durante una entrevista cuando volvieron a consultarla por Marcelo Tinelli. La actriz cuestionó el trato que reciben las mujeres y reclamó que también se hable de su presente profesional.

Guillermina Valdés marcó un límite luego de que durante una entrevista volvieran a preguntarle insistentemente por Marcelo Tinelli, su expareja y padre de su hijo Lorenzo. La actriz se mostró incómoda con el rumbo de la conversación y terminó haciendo un fuerte planteo sobre la desigualdad entre hombres y mujeres.

El momento ocurrió durante una nota con Nacho Rivarola para Puro Show, por El Trece, cuando el cronista quiso conocer su opinión sobre la nueva temporada de Los Tinelli, el reality que sigue la intimidad del conductor y su familia.

Guillermina Valdés habló del reality de Marcelo Tinelli

La primera pregunta apuntó a saber si estaría dispuesta a participar de una próxima temporada del programa. Valdés descartó rápidamente esa posibilidad y explicó que considera que se trata de un proyecto de Tinelli y su familia.

La conversación continuó cuando le preguntaron si había visto la primera temporada. Aunque inicialmente intentó evitar el tema, finalmente reconoció que había visto parte del reality.

Sin embargo, ante las repreguntas sobre qué le había parecido, Valdés advirtió hacia dónde se dirigía la entrevista y decidió invertir los roles.

Fue entonces cuando quiso saber si, cada vez que los periodistas entrevistan a Marcelo Tinelli, también le hacen tantas preguntas sobre ella.

El fuerte reclamo de Guillermina Valdés: “No hay igualdad”

La respuesta del cronista no convenció a la actriz, que planteó que existe una diferencia en la manera en que los medios abordan a hombres y mujeres después de una separación.

“Es muy machista esta sociedad”, lanzó Valdés, y cuestionó que frecuentemente le pregunten por sus exparejas mientras que, según su mirada, a los hombres no se los consulta de la misma manera sobre las mujeres con las que estuvieron.

Además, puso el foco en su carrera y preguntó si cuando entrevistan a Tinelli también se interesan por sus trabajos o por cómo marcha su presente en el teatro.

“No hay igualdad”, remarcó.

Valdés también aclaró que su planteo no era que comenzaran a preguntarle a Tinelli por ella. Por el contrario, pidió directamente que dejen de consultarla a ella sobre su expareja.

Antes de finalizar el intercambio, el cronista se comprometió a respetar su pedido. Guillermina cerró el momento con una frase dirigida al periodista: “Te estoy ayudando a pensar”.

La actriz y Marcelo Tinelli se separaron en 2022 después de varios años de relación y tienen un hijo en común. Desde entonces, Valdés continuó desarrollando sus proyectos personales y profesionales, aunque las preguntas sobre su vínculo con el conductor siguen apareciendo en sus entrevistas.