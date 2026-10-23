Guillermo Coppola vuelve a Disney+: los secretos y conflictos con Maradona que revela la segunda temporada

La historia de Guillermo Coppola vuelve a la pantalla con nuevos capítulos, más conflictos y revelaciones sobre su vínculo con Diego Armando Maradona. Este viernes 23 de octubre se estrenó en Disney+ la segunda temporada de Coppola, el representante, la producción argentina protagonizada por Juan Minujín que reconstruye algunos de los episodios más sorprendentes de la vida del famoso mánager.

Después del éxito de su primera entrega, estrenada en 2024, la ficción regresa con seis nuevos episodios que combinan humor, glamour, excesos y momentos dramáticos. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, esta vez la trama pone especial atención en las diferencias entre Coppola y Maradona, además de las dificultades económicas que atravesó el empresario.

Qué cuenta la segunda temporada de Coppola, el representante

La nueva entrega propone un recorrido por los años más intensos de la carrera de Guillermo Coppola, cuando su nombre estaba inevitablemente ligado al del futbolista más famoso del mundo.

La historia comienza con Coppola frente a la tumba de Maradona, en una escena que funciona como punto de partida para recordar su trayectoria. Desde el inicio de su relación profesional con el Diez, en 1984, hasta los momentos en los que tuvo que reconstruir su vida después de perder buena parte de lo conseguido.

Uno de los ejes centrales será el deterioro de la relación entre el representante y el ídolo argentino, con desacuerdos, problemas de confianza y situaciones que pusieron a prueba un vínculo que durante años trascendió lo estrictamente laboral.

La ficción también recupera el costado más extravagante del empresario: viajes, fiestas, celebridades y anécdotas difíciles de creer que marcaron una época.

Juan Minujín vuelve a convertirse en Guillermo Coppola

Juan Minujín retoma el papel protagónico con una transformación física que volvió a llamar la atención. Para recrear la apariencia del representante, el actor debió atravesar extensas sesiones de caracterización que, según trascendió, llegaron a demandar hasta cuatro horas diarias de maquillaje.

La producción también apostó por una importante reconstrucción de época, con escenarios y ambientaciones que permiten revivir el universo de los años de mayor exposición mediática de Coppola.

El rodaje se desarrolló en Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles, lugares fundamentales para reconstruir distintas etapas de la historia.

Quiénes integran el elenco de la segunda temporada

Además de Minujín, la serie reúne a un importante grupo de actores que interpretan a figuras vinculadas con la vida personal y profesional del empresario.

Entre ellos aparecen Mónica Antonópulos como Amalia «Yuyito» González, Macarena Achaga como Amalia Hassan, Joaquín Ferreira como Poli Armentano y Agustín Sullivan como Carlos Menem Jr.

También participan Jorgelina Aruzzi, María Marull, Anna Favella, Rodrigo Noya, Marina Bellati, Alan Sabbagh y Nicolás Mateo, quien interpreta a Mariano Cúneo Libarona.

La ficción fue creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, con dirección de Ariel Winograd y guion de Emanuel Diez.

Dónde ver la segunda temporada de Coppola, el representante

Los seis nuevos episodios están disponibles desde este viernes 23 de octubre de 2026 exclusivamente en Disney+.

La serie vuelve a explorar una de las relaciones más conocidas del espectáculo y el fútbol argentino, pero esta vez con una mirada más profunda sobre las consecuencias personales de vivir durante años a la sombra de una figura como Maradona.

Entre recuerdos, conflictos y situaciones insólitas, la segunda temporada plantea una pregunta que atraviesa toda la historia: qué queda de una vida construida alrededor del éxito cuando llega el momento de empezar de nuevo.