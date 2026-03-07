Guillermo Coppola confirmó su estado de salud tras la internación

Guillermo Coppola confirmó cómo se encuentra de salud luego de haber sido internado el viernes 6 en la Fundación Favaloro por un cuadro de hipertensión pulmonar, una situación que generó preocupación en el entorno del exrepresentante de Diego Armando Maradona.

En diálogo exclusivo con la Agencia Noticias Argentinas, Coppola llevó tranquilidad y explicó que la internación estuvo relacionada con la realización de estudios médicos.

“No era nada grave”: qué dijo Guillermo Coppola tras su internación

“No era nada grave. Me hicieron un cateterismo por una dificultad pulmonar”, señaló el empresario.

Durante su estadía en el centro médico, los profesionales le realizaron distintos chequeos para evaluar su cuadro y obtener un diagnóstico más preciso. Sin embargo, los detalles se mantienen reservados por cuestiones de privacidad médica.

Coppola también aseguró que, tras completar los estudios correspondientes, tenía previsto regresar a su casa, ya que los médicos descartaron una situación de gravedad.

El exmánager de Maradona había atravesado COVID-19 en 2021, una enfermedad que le dejó algunas secuelas pulmonares, por lo que continúa realizando controles médicos periódicos para monitorear su estado de salud.

De esta manera, el propio Coppola buscó llevar tranquilidad sobre su estado, luego de que trascendiera la noticia de su internación en las últimas horas.