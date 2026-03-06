Guillermo Coppola fue internado de urgencia en la Fundación Favaloro por hipertensión pulmonar

El empresario y exrepresentante de Diego Maradona, Guillermo Coppola, fue internado de urgencia este viernes en la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires luego de sufrir un cuadro de hipertensión pulmonar, una afección que afecta el sistema cardiovascular y respiratorio.

La información fue dada a conocer por el periodista Fede Flowers, quien señaló que el empresario de 76 años debió ser ingresado para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, su familia mantiene un fuerte hermetismo y no se difundieron detalles oficiales sobre su evolución.

Antecedentes de salud y complicaciones respiratorias

Coppola ya había atravesado distintos problemas de salud en los últimos años vinculados con su sistema respiratorio. En 2021, por ejemplo, debió permanecer varios días internado en terapia intensiva tras contagiarse de Covid-19.

Luego de recuperarse, el propio empresario contó en distintas entrevistas que el virus le dejó secuelas pulmonares importantes, lo que afectó su capacidad respiratoria y obligó a realizar tratamientos médicos posteriores.

Estos antecedentes podrían estar relacionados con el cuadro actual que motivó su internación.

Qué es la hipertensión pulmonar

La hipertensión pulmonar es una enfermedad que se produce cuando aumenta la presión en las arterias que transportan sangre desde el corazón hacia los pulmones. Este aumento obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo para bombear la sangre, lo que puede generar complicaciones si no se trata a tiempo.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Falta de aire

Cansancio extremo

Mareos o dolor en el pecho

Debilidad general

Por ese motivo, los especialistas recomiendan realizar controles médicos ante la aparición de estas señales.

Preocupación en el ambiente mediático

La noticia generó preocupación en el mundo del espectáculo y del fútbol, donde Coppola es una figura muy conocida por haber sido representante y amigo cercano de Diego Maradona durante décadas.

Mientras permanece internado en la Fundación Favaloro, se espera que en las próximas horas haya nuevas informaciones sobre su estado de salud y su evolución médica.

Con información de VisionShow