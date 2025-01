Ivana Icardi acusó a Wanda Nara de ser una «madre narcisista»

Tras dejar numerosas pistas en sus posteos, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez oficializaron su relación con una serie de historias que compartió el futbolista en su cuenta de Instagram. Minutos después, se filtraron imágenes y videos del jugador mientras cazaba, acompañado por una de sus hijas, lo que podría generarle serios problemas en el Juzgado de Familia.

Ivana Icardi sobre Wanda Nara: «qué asco de ser humano»

Luego de que estas imágenes comprometedoras salieran a la luz, Ivana Icardi realizó un fuerte descargo contra Wanda Nara por haber difundido los videos donde se ve involucrada a su sobrina mayor. En una serie de tuits, la hermana del futbolista acusó a la conductora de Telefe de ser una “madre narcisista” y de no “proteger a los menores”.

“QUÉ ASCO DE SER HUMANO. Soy madre y nunca en mi vida me pondría en contra de alguien que le da amor y felicidad a mi hija, aunque sea la nueva pareja de su padre. Los celos, el odio y su narcisismo no la están dejando pensar y menos proteger a los menores”, inició la influencer.

La hermana del futbolista reveló una intimidad que presenció con Wanda, donde tampoco habría entregado a sus hijos: “Aunque, les extraña? Yo me tuve que esconder a pedido de ella estando en la casa, ni bien la conocí, porque el papá de los niños fue a buscarlos y no quería dárselos…. Ahí empecé a entender”.

“Saben qué es peor que unas fotos? Exponer toda tu intimidad por ganas de protagonismo. Tanto dinero y tan vacía. Pero quédense tranquilos, a mí el tiempo me sigue dando la razón ah! Y más tranquilos, que a las niñas lo único que le va a hacer ir a terapia es su madre narcisista”, continuó.

Además, la acusó de querer manipular a la prensa, guionando lo que se publica: “Les miente en la cara como todos estos años y ustedes siguen creyendo las pelotudeces que arma para que sigan hablando que como guionista capaz se gana un trabajo, pero chicxs esto es la vida real y hay niñas que no se lo merecen”.

Y agregó: «Perdón, pero todo me parece nefasto. Su familia, que ha vivido de mi hno, ¿no tienen la decencia de ponerle un freno? De decirle che, no da? Nunca olviden que quien lo está mediatizando y disfrutando es una sola persona«.

“No se gasten mujeres en querer hacerme ver otra cosa con la típica: “Si te pasara lo mismo a vos” no se qué. A mí si me meten los cuernos le pego una patada en el culo al tipo y se lo regalo con moño y todo a la nueva. Con 15 años we, pero ya evolucioné :)))”, concluyó.