Jorge Lanata confirmó que vuelve PPT: «Lo estamos empezando a preparar»

La noticia la dio el conductor y periodista Jorge Lanata durante el pase con Eduardo Feinmann en Radio Mitre y confirmó la fecha de debut: «Estamos empezando a preparar PPT. Arrancamos el 9 de junio. Falta, pero hay que laburar«.

Según lo que la información dada por exitoína, Lanata expresó: «Tenemos un mes de preproducción. Estamos empezando con la escenografía y la lista de gente con la cual hablar para ver si va a laburar o no«.

«La escenografía va a ser parecida al box. Voy a tener pantallas de distintos colores a medida que vamos cambiando de tema. Este año no va a haber sketches en el programa. Va a haber un Milei que viene, me habla y me cuenta proyectos que tiene», detalló, aparentemente sobre una imitación del presidente.

Pese a que hace unos días Jorge Lanata estuvo internado por un problema respiratorio, fue dado de alta y está con toda la energía para seguir trabajando tanto en radio como en TV.

La última temporada de PPT en El Trece terminó en noviembre de 2023 y ahora regresará con novedades en junio.

Jorge Lanata estuvo internado

El periodista, luego de un pedido por parte de su médico de cabecera, se internó hace días por sus propios medios en el sanatorio después de sentirse mal al final de su programa del viernes pasado.

“Tuvo una dificultad respiratoria pero ya está bien; está en Favaloro y en cualquier momento sale, así que le mandamos un beso grande desde acá”, expresó Jésica Bossi, periodista que quedó a cargo de su programa radial.

Lanata había sido internado también en la Favaloro en noviembre del año pasado, donde permaneció durante dos días a causa de una neumonía. Previamente, había atravesado una larga lista de hospitalizaciones, recordó Clarín.