Julieta Prandi y Emanuel Ortega: quién es la cantante que apareció en medio de la ruptura y qué dijo para defenderse

La sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, apenas 27 días después de su casamiento, sigue sumando capítulos. Después de que trascendieran versiones sobre una supuesta infidelidad del cantante, una nueva mujer quedó involucrada en la polémica. Se trata de Josefina Lynch, modelo y cantante que fue pareja de Joaquín Levinton, quien decidió romper el silencio después de que su nombre apareciera en los programas de espectáculos.

Según informó Clarín, la joven publicó un comunicado en sus redes sociales para desmentir las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Emanuel Ortega. Su reacción llegó después de que la periodista Karina Iavícoli mencionara su nombre en LAM y señalara que la artista había estado en el estudio de grabación del músico.

Quién es Josefina Lynch, la mujer señalada en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Josefina Lynch tiene 27 años, es modelo y cantante y mantuvo una relación sentimental con Joaquín Levinton, el líder de Turf.

Su nombre comenzó a circular en los medios después de que Karina Iavícoli asegurara en LAM que la joven podría estar vinculada con la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

La panelista sostuvo que Lynch había estado en el estudio de grabación del cantante y planteó que la conductora habría descubierto conversaciones entre ambos.

Sin embargo, se trata de versiones periodísticas que no fueron confirmadas por los protagonistas.

Ante la repercusión, Josefina decidió publicar un mensaje para aclarar su situación y rechazar cualquier vinculación sentimental con Ortega.

El contundente descargo de Josefina Lynch tras quedar involucrada en la separación

A través de sus historias de Instagram, Josefina Lynch negó haber tenido una relación amorosa con Emanuel Ortega y aseguró que el vínculo entre ambos siempre estuvo relacionado con la música.

“Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, expresó.

La cantante explicó que había mantenido contacto con el músico por un proyecto profesional, pero rechazó las versiones sobre un supuesto acercamiento sentimental.

“Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”, aseguró.

Además, manifestó su malestar por haber quedado involucrada en una situación privada que adquirió una fuerte repercusión mediática.

“Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta”, expresó en su comunicado.

Finalmente, pidió respeto para todos los involucrados y manifestó su deseo de que puedan atravesar el momento con tranquilidad.

Qué dijeron en LAM sobre Josefina Lynch y Emanuel Ortega

La aparición del nombre de Josefina Lynch se produjo después de que Karina Iavícoli aportara una nueva versión sobre los motivos de la separación.

Durante una emisión de LAM, la periodista sostuvo que la joven había estado trabajando en el estudio de grabación de Emanuel Ortega.

También afirmó que Julieta Prandi habría encontrado mensajes entre el músico y la cantante, una situación que, según esa versión, habría desencadenado un nuevo conflicto en la pareja.

La panelista señaló que Lynch había compartido fotografías vinculadas con su visita al estudio, aunque luego habrían dejado de estar disponibles en sus redes sociales.

Sin embargo, Josefina rechazó categóricamente esas interpretaciones y aseguró que el vínculo con Ortega fue exclusivamente profesional.

Por el momento, no existen elementos públicos que permitan confirmar una relación sentimental entre ambos.

Mariana Marx también negó haber sido la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El nombre de Josefina Lynch no fue el primero en aparecer en medio de las especulaciones sobre la separación.

Días antes, Mariana Marx, escritora y amiga de Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega, también había sido señalada como una posible tercera en discordia.

Según versiones difundidas en Intrusos, Prandi habría llegado inesperadamente al estudio de grabación del músico mientras Marx trabajaba en un audiolibro.

La situación habría generado un momento de tensión entre los presentes.

Sin embargo, Mariana Marx habló en SQP, el programa de América TV, y desmintió haber mantenido una relación sentimental con Ortega.

La escritora explicó que se encontraba realizando una grabación y que el encuentro con Julieta Prandi había sido inesperado.

“Es todo una mentira total”, aseguró al rechazar las versiones de infidelidad.

También explicó que se sintió incómoda durante la situación y decidió abandonar el proyecto del audiolibro.

Qué dijo Emanuel Ortega después de separarse de Julieta Prandi

Mientras las versiones sobre los motivos de la ruptura continuaban circulando, Emanuel Ortega mantuvo un perfil bajo y evitó dar detalles sobre el final de su matrimonio.

En declaraciones difundidas por la Agencia Noticias Argentinas, el músico reconoció que atravesaba un momento difícil.

“Es un momento triste, privado”, expresó al explicar por qué prefería no profundizar sobre lo ocurrido.

También reconoció que no se encontraba bien anímicamente, aunque manifestó su intención de preservar la intimidad de la situación.

Sus declaraciones llegaron después del comunicado con el que Julieta Prandi anunció la separación el lunes 12 de octubre, a menos de un mes de haberse casado.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega: una separación inesperada después de seis años juntos

Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzaron su relación en 2020, durante la pandemia, y mantuvieron un vínculo de seis años.

El 15 de septiembre de 2026 decidieron formalizar su relación con una ceremonia civil íntima en San Isidro.

Sin embargo, apenas 27 días después, la conductora anunció públicamente que había decidido terminar el matrimonio.

A través de un comunicado en Instagram, Prandi explicó que había tomado la decisión con dolor y dejó una frase que generó numerosas interpretaciones.

“Cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, sostuvo.

La conductora no precisó cuáles fueron los motivos concretos de la ruptura y pidió que se respetara su intimidad.

Desde entonces, distintas versiones televisivas intentaron explicar qué ocurrió entre ambos, aunque ninguna de las supuestas infidelidades mencionadas fue confirmada públicamente.

Ahora, el descargo de Josefina Lynch suma un nuevo capítulo a la historia, mientras Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúan atravesando el final de su relación lejos de las explicaciones públicas.