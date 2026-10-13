Crisis y mensajes ocultos: revelan qué pasó entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, antes de la separación

En una trama de revelaciones que profundiza el quiebre conyugal más sorpresivo de la temporada, este martes 13 de octubre 2026, salieron a la luz los pormenores de la crisis estructural que precipitó la separación entre la conductora Julieta Prandi y el cantante Emanuel Ortega, a escasos 27 días de haber pasado por el registro civil.

Tras el descargo público donde la modelo sentenció que ciertos límites internos resultaron «innegociables», la periodista Fernanda Iglesias desglosó en los medios televisivos una cadena de fricciones arrastradas desde hacía meses, vinculadas a la persistente conducta de seducción del artista, la revisión de mensajes privados y un tenso episodio acontecido en un estudio de grabación con una allegada al círculo de Ana Paula Dutil, factores que pulverizaron la confianza en el hogar recién constituido.

Los chats en el celular y el quiebre de confianza entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

De acuerdo con el desglose testimonial aportado por la comunicadora de espectáculos, la determinación de Julieta Prandi respondió a un patrón de conducta que desgastó la vida diaria de la pareja, contradiciendo la imagen de armonía proyectada en sus perfiles:

«Emanuel Ortega es buena persona y artista, pero tiene un temita con su ego, le gusta seducir todo el tiempo, le gusta este jueguito, y los acuerdos innegociables de los que habló Prandi en su descargo son estos«, aseguró Fernanda Iglesias al analizar las declaraciones iniciales de la animadora.

La cronista precisó además que la modelo recurrió al chequeo preventivo del dispositivo móvil de su cónyuge al sospechar anomalías cotidianas, topándose en reiteradas oportunidades con conversaciones que la incomodaban profundamente, configurando un clima de desconfianza mutua que desembocó en un ultimátum definitivo antes de la firma de la libreta matrimonial.

El episodio en el estudio de grabación que enfrentó a Julieta Prandi con el entorno de Emanuel Ortega

El punto de máxima rispidez, que antecedió a la boda, tuvo como escenario las instalaciones de trabajo del músico, ámbito donde solía permanecer largas horas componiendo y produciendo material sonoro:

«Emanuel tiene un estudio de grabación, tiene una cama ahí, una amiga de Ana Paula Dutil llegó a Buenos Aires y ella le recomendó ese estudio para hacer un audiolibro; Julieta estaba en alerta, empezó a sentirse mal, fue al lugar y se armó, no sé si vio algo, pero fue incómodo para todos«, relató Iglesias, situando allí el origen de las fricciones más agudas.

Pese a que aquella turbulencia fue saldada temporalmente con una reconciliación que derivó en la propuesta nupcial, la cronista remarcó que las heridas de confianza nunca cicatrizaron del todo en la subjetividad de la conductora:

«Julieta lo dio todo hasta que no aguantó más, y desde lo que pasó en el estudio, Ana Paula se convirtió en un fantasma para ella«, sintetizó, confirmando que un reciente hallazgo de mensajes terminó por quebrar definitivamente la tolerancia de la animadora.