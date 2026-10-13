Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron: Ángel de Brito habló de una supuesta infidelidad

Después de conocerse la separación, trascendieron los posibles motivos de fondo que habrían precipitado la determinación de Julieta Prandi de romper su vínculo con Emanuel Ortega, a escasos 27 días de haber formalizado su casamiento en el registro civil.

Luego de que Julieta Prandi anunciara en sus canales virtuales que resolvió «dar un paso al costado» por límites y acuerdos indispensables que resultaron infranqueables, el periodista Ángel de Brito expuso en el ciclo televisivo LAM la versión de un presunto engaño amoroso protagonizado por el músico en su entorno de trabajo, abriendo un capítulo de alto impacto sobre las tensiones que atravesaba la pareja puertas adentro.

El estudio de grabación y el origen del conflicto entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La trama que detonó el final intempestivo de 6 años de relación fue detallada al aire por el conductor Ángel de Brito, quien aportó información recibida semanas antes del anuncio formal de Julieta Prandi:

«A nosotros nos había llegado, vamos a contar la verdad, que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo«, relató el periodista en la pantalla de América TV, situando el desencadenante de la crisis en un ámbito profesional reservado.

En concordancia con ese testimonio, el panelista Pepe Ochoa complementó el panorama de distanciamiento afectivo que arrastraba Emanuel Ortega, señalando que los involucrados ya navegaban un período de rispideces profundas previas al casamiento:

«Yo sabía que estaban en una crisis total, que querían cosas diferentes, que ella no era muy fácil y que él andaba en una«, sintetizó, argumentando que el matrimonio civil no hizo más que visibilizar un desgaste irremediable donde los acuerdos de confianza quedaron quebrantados para la conductora.

Los «acuerdos no negociables» de Julieta Prandi frente a los silencios de Emanuel Ortega

Frente a la circulación masiva de estas versiones, el mensaje original de Julieta Prandi cobra una lectura más concluyente sobre los límites morales que no estuvo dispuesta a tolerar en su convivencia con Emanuel Ortega:

«Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel; más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables«, remarcó en su descargo.

Asimismo, la ruptura reavivó los comentarios en torno a la distante recepción que la modelo habría experimentado históricamente por parte de algunos miembros del clan Ortega, quienes conservaban un afecto manifiesto hacia la expareja del cantante, Ana Paula Dutil, agregando un contexto de aislamiento familiar que la comunicadora optó por cortar de cuajo para resguardar su integridad emocional y evitar rumores falsos.