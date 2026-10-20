Julieta Prandi y Emanuel Ortega: su mejor amigo reveló qué había detrás de la separación y habló de los celos

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue sumando capítulos y, esta vez, fue una de las personas más cercanas a la modelo quien decidió hablar. Sebastián Waizer, su mejor amigo, reveló detalles de la crisis que atravesaba la pareja y explicó por qué la conductora tomó la decisión de terminar la relación apenas 27 días después de casarse.

En diálogo con Puro Show (eltrece), Waizer contó cómo se encuentra Prandi después de la ruptura y aseguró que la decisión no fue impulsiva. También se refirió a las versiones sobre una supuesta mala relación con la familia Ortega y a los rumores de celos que comenzaron a circular tras el anuncio de la separación.

El mejor amigo de Julieta Prandi reveló qué pasó antes de la separación

Sebastián Waizer, quien acompañó a Julieta Prandi durante un reciente viaje a Brasil, explicó que el final de la relación con Emanuel Ortega fue consecuencia de un desgaste que se había acumulado durante los últimos meses.

Según relató, la modelo necesitaba tener mayor claridad sobre su futuro y había mantenido varias conversaciones antes de tomar la decisión definitiva.

“El corte es una consecuencia de muchas charlas previas. Juli no es una mujer improvisada”, aseguró.

El amigo de la conductora también hizo referencia a los seis años que compartió la pareja y explicó que el casamiento no necesariamente significaba que todos los problemas estuvieran resueltos.

Para Waizer, la decisión de casarse había sido genuina, porque ambos estaban felices en aquel momento. Sin embargo, reconoció que una relación puede atravesar cambios incluso después de dar un paso tan importante.

Los celos y las dudas que habrían complicado la relación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Otro de los temas que abordó Waizer fue el de los rumores sobre terceras personas y las posibles situaciones de celos que habrían generado malestar en la pareja.

Sin confirmar ninguna infidelidad, el amigo de Prandi planteó que ciertas relaciones del entorno de una persona pueden provocar inseguridades.

“Uno puede confiar en la pareja, pero no en la gente que se acerca”, expresó.

También mencionó que algunos contactos vinculados con una expareja de Emanuel podrían haber generado incomodidad, aunque no presentó pruebas de una situación de engaño.

De esta manera, dejó entrever que las dudas y el desgaste emocional pudieron haber influido en la decisión de Julieta, pero evitó señalar un episodio puntual como desencadenante de la ruptura.

Qué dijo sobre la relación de Julieta Prandi con la familia Ortega

En medio de las versiones que hablaban de una supuesta interna familiar, Waizer negó que existiera una mala relación entre Julieta Prandi y los Ortega.

Según explicó, durante los años que la modelo estuvo en pareja con Emanuel compartieron reuniones, almuerzos y encuentros familiares en un clima de respeto.

El testimonio apareció después de que distintos integrantes del entorno de los Ortega fueran consultados públicamente por la separación y circularan versiones sobre presuntas tensiones.

El amigo de Prandi buscó bajar el tono de la polémica y sostuvo que los vínculos familiares se desarrollaban con normalidad, más allá de las diferencias que pudieran existir.

Cómo está Julieta Prandi después de separarse de Emanuel Ortega

Waizer también habló sobre el presente emocional de la modelo y destacó que, después de las experiencias personales que atravesó, Julieta tiene más claras sus prioridades y aquello que no está dispuesta a aceptar en una relación.

Según su mirada, la conductora se encuentra en una etapa en la que prefiere tomar decisiones difíciles antes que sostener situaciones que le generan malestar.

“Juli no está arrepentida de lo que hizo”, afirmó al referirse a la separación.

También cuestionó la presión mediática y las especulaciones que surgieron alrededor de la expareja, al considerar que terminaron afectando a personas de ambos entornos.

Sus palabras llegaron después de que Julieta viajara a Brasil y se mostrara acompañada por su amigo, una situación que también había generado comentarios en los programas de espectáculos.

Una separación que sigue generando repercusiones en la familia Ortega

La ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, ocurrida menos de un mes después de su casamiento, provocó distintas reacciones entre las personas cercanas a ambos.

En las últimas horas, Julieta Ortega también se refirió públicamente a la separación de su hermano y negó haber mantenido una pelea con Prandi. La actriz explicó que su vínculo con la modelo siempre había sido cordial y que prefería no involucrarse en una decisión de pareja.

Mientras tanto, las declaraciones de Sebastián Waizer aportaron una nueva perspectiva sobre el final del matrimonio.

Su testimonio apunta a una crisis que venía desarrollándose desde antes del anuncio público y deja una definición clara sobre el presente de Julieta Prandi: tomó una decisión difícil, pero no se arrepiente.