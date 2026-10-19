Juan Alberto Mateyko salió en defensa de Emanuel Ortega y le hizo un fuerte reproche a Julieta Prandi

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo protagonista inesperado. Juan Alberto Mateyko, amigo de la familia del cantante desde hace décadas, decidió intervenir públicamente en el conflicto y publicó un contundente mensaje dirigido a la modelo. Sus palabras aparecieron en una fecha especial: el cumpleaños número 49 del hijo de Palito Ortega.

El conductor utilizó su cuenta de Instagram para expresar su respaldo al músico y cuestionar la forma en que Prandi comunicó el final de la relación. Según informó La Nación, la publicación estuvo acompañada por una fotografía familiar en la que aparecen Emanuel, Sebastián Ortega, Palito Ortega y otras personas cercanas al entorno del artista.

Mateyko no solo manifestó su desacuerdo con la decisión de hacer pública la ruptura mediante un comunicado, sino que mencionó directamente a Julieta Prandi y recordó el apoyo que recibió de Ortega durante su proceso judicial contra Claudio Contardi.

Juan Alberto Mateyko defendió a Emanuel Ortega y apuntó contra Julieta Prandi

El domingo 18 de octubre, mientras Emanuel Ortega celebraba su cumpleaños, Juan Alberto Mateyko decidió dedicarle unas palabras que rápidamente trascendieron el saludo habitual.

El conductor comenzó recordando su cercanía con la familia y luego expresó su malestar por la manera en que se había anunciado la separación.

“Vos no sos merecedor de un comunicado oficial”, escribió, antes de comparar la publicación de Prandi con los comunicados de la época de la dictadura.

La referencia generó repercusión por el tono elegido para cuestionar una decisión vinculada con la vida privada de la expareja.

Mateyko también recordó que Emanuel Ortega había acompañado públicamente a Julieta Prandi durante el juicio contra su exmarido Claudio Contardi, un proceso especialmente difícil para la conductora.

En ese contexto, mencionó directamente a la modelo y cerró su reproche con una frase contundente: “Así no”.

El mensaje dejó en claro que el histórico locutor tomó partido por el músico, aunque hasta el momento no trascendió una respuesta pública de Prandi dirigida específicamente a él.

El cumpleaños de Emanuel Ortega quedó atravesado por la polémica

La publicación de Mateyko coincidió con una fecha significativa para Emanuel Ortega, quien cumplió 49 años el domingo 18 de octubre.

En lugar de limitarse a un saludo afectuoso, el conductor aprovechó la ocasión para expresar su preocupación por el momento personal que atraviesa el cantante.

“Te exijo que seas feliz”, le escribió, utilizando una expresión que, según explicó, suele emplearse en México como una manera afectuosa de desear bienestar.

También hizo referencia a un episodio que lo había conmovido recientemente: el testimonio de Gustavo Yankelevich sobre una difícil situación familiar.

Al finalizar, Mateyko dejó una aclaración para evitar que sus palabras fueran atribuidas a otras personas del entorno de Ortega.

“Lo que estoy escribiendo tiene un solo responsable: Juan Alberto Mateyko”, aseguró.

De esa manera, buscó dejar establecido que el mensaje respondía a una decisión personal y no a una postura oficial de la familia del músico.

Qué había dicho Julieta Prandi sobre su separación de Emanuel Ortega

La reacción de Mateyko se produjo después de que Julieta Prandi anunciara el 12 de octubre el final de su relación con Emanuel Ortega, apenas 27 días después de haberse casado.

La pareja llevaba seis años junta y había decidido formalizar su vínculo poco antes de la ruptura.

A través de una historia de Instagram, la conductora explicó que había tomado la decisión de dar un paso al costado y que prefería comunicarlo personalmente para evitar especulaciones.

En su mensaje sostuvo que cada pareja tiene acuerdos propios y que algunos límites no son negociables.

Prandi no dio detalles concretos sobre los motivos de la separación, pero dejó entrever que existían diferencias que no estaba dispuesta a aceptar.

Sus palabras despertaron numerosas versiones sobre una presunta infidelidad del cantante.

En distintos programas de espectáculos circularon nombres de mujeres señaladas como posibles terceras en discordia. Sin embargo, esas versiones no fueron confirmadas y algunas de las personas mencionadas rechazaron públicamente las acusaciones.

Julieta Prandi se alejó de la exposición mediática tras la ruptura

Mientras las repercusiones continuaban, Julieta Prandi decidió viajar a Brasil para tomar distancia de la polémica.

La información fue difundida en LAM, donde los periodistas Ángel de Brito y Pilar Smith dieron detalles sobre el momento que atraviesa la conductora.

Según contó Smith, Prandi le manifestó que por ahora no quería conceder entrevistas y que necesitaba recuperar la tranquilidad.

La modelo habría expresado sentirse avergonzada por la exposición que tomó su separación, especialmente después de haber celebrado recientemente su casamiento.

El viaje también coincidió con los días en los que tenía previsto disfrutar de su luna de miel junto a Emanuel Ortega.

En paralelo, integrantes del entorno del músico comenzaron a pronunciarse sobre la ruptura, aunque no todos dieron detalles sobre las razones del conflicto.

Una separación que sumó voces y abrió una nueva controversia

La intervención de Juan Alberto Mateyko agregó un nuevo capítulo a una historia que, en pocos días, pasó de la celebración de un casamiento a una separación rodeada de versiones.

El conductor cuestionó el derecho de Prandi a comunicar públicamente su decisión de la manera que consideró adecuada, mientras que la modelo había explicado que buscaba evitar rumores sobre su vida privada.

La publicación también puso en evidencia el respaldo que Emanuel Ortega recibe de personas cercanas a su familia.

Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente todos los motivos que llevaron al final del matrimonio.

Lo concreto es que, en medio de las especulaciones, Mateyko decidió abandonar el silencio y tomar posición con un mensaje que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la ruptura.