La dura declaración de Wanda Nara sobre la infidelidad de Mauro Icardi

En las últimas horas, y tras confirmar que está nuevamente separada, Wanda Nara rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de Mauro Icardi con Cande Lecce.

La tercera en discordia salió a dar su versión, primero a través de Pochis de Gossipeame, y luego a través de videos en sus propias redes, contando cómo fue su salida con Icardi en Buenos Aires.

En Intrusos, Guido Záffora logró que Wanda le conteste sus mensajes acerca de este nuevo escándalo con el jugador. “Me está escribiendo Wanda porque está sorprendida con todo esto”, indicó.

“Le pregunté ‘¿Wandu estás separada? No lo puedo creer, decime la verdad’”, detalló el panelista. “Me pone ‘¿Qué no podés creer? Una periodista sale diciendo que me engaña, ¿y qué pretendés que haga?’”, leyó al aire Záffora.

“Le pregunté si le creía a Pochi y me dijo ‘No tengo tiempo de ponerme a pensar y a investigar’. Y atención con esto: ‘Le creo a Mauro siempre, pero el rumor me agotó’”, agregó.

“Pero hay algo que no me cierra. Si hasta el viernes en un vivo, ninguneaba a Pochis, como diciendo ‘¿quién es esta?’ y le decía supuestamente a Mauro ‘ni la nombres porque la elevás’. Pasamos el video”, remarcó Maite Peñoñori.