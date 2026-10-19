La esposa del Dibu Martínez rompió el silencio tras la operación de urgencia: qué dijo sobre la salud del arquero

La preocupación por la salud de Emiliano “Dibu” Martínez se extendió durante el fin de semana después del fuerte golpe que sufrió en pleno partido y que terminó con una operación de urgencia. En medio de la incertidumbre, su esposa, Mandinha Martínez, decidió romper el silencio y contar cómo se encuentra el arquero de la Selección Argentina.

Según informó PrimiciasYa, el mensaje llegó después de que el futbolista fuera retirado en camilla durante el encuentro entre Chelsea y Everton, por la Premier League. Las imágenes del accidente generaron alarma entre los hinchas, especialmente cuando se conoció que el campeón del mundo había sufrido una fractura de mandíbula.

Fue entonces cuando Mandinha utilizó su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de cariño y transmitir tranquilidad sobre la recuperación de su marido.

Qué dijo Mandinha Martínez sobre la salud del Dibu tras la operación

A través de una historia de Instagram, la esposa del arquero compartió un mensaje dirigido a quienes habían seguido con preocupación las noticias sobre su estado de salud.

“Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo”, expresó Mandinha.

La publicación estuvo acompañada por un corazón y rápidamente llevó alivio a los seguidores del futbolista.

La frase “pronto volverá a ser el de siempre” fue una de las más significativas del mensaje, ya que llegó después de varias horas de incertidumbre por las consecuencias del choque.

Aunque el arquero debió ser intervenido quirúrgicamente, su esposa buscó dejar en claro que se encontraba bien y que la familia estaba acompañándolo durante su recuperación.

El accidente del Dibu Martínez que provocó preocupación en su familia

El episodio ocurrió el sábado 17 de octubre, durante el partido entre Chelsea y Everton, cuando el arquero argentino intentó despejar un centro dentro del área.

En esa jugada, Dibu Martínez chocó violentamente con el defensor Jarrad Branthwaite y quedó tendido sobre el césped.

La situación obligó a detener el encuentro durante varios minutos mientras los médicos asistían al futbolista.

El arquero recibió oxígeno, fue inmovilizado con un cuello ortopédico y finalmente abandonó el campo de juego en camilla.

Los estudios posteriores permitieron descartar otras lesiones de gravedad, pero confirmaron una fractura de mandíbula que requirió una intervención quirúrgica.

Dibu Martínez habló desde el hospital: qué dijo después de la operación

Después del mensaje de su esposa, el propio Dibu Martínez reapareció en las redes sociales y compartió una fotografía desde el hospital.

En la imagen se lo pudo ver recostado, con signos visibles del golpe, pero haciendo un gesto con la mano para llevar tranquilidad.

“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya”, escribió el arquero.

Sus palabras confirmaron que la intervención había resultado exitosa y que ya estaba enfocado en volver a jugar.

Cuánto tiempo estará sin jugar el Dibu Martínez

Aunque todavía deberá atravesar el proceso de recuperación, las primeras estimaciones indican que podría permanecer alrededor de 40 días fuera de las canchas.

El plazo dependerá de su evolución y de las indicaciones médicas después de la cirugía.

La lesión también genera preocupación por los próximos compromisos de la Selección Argentina, ya que el arquero podría perderse los amistosos previstos para noviembre.

Mientras tanto, el mensaje de Mandinha Martínez y la posterior publicación del futbolista llevaron tranquilidad a los hinchas, que siguen de cerca la recuperación de una de las figuras más queridas del seleccionado nacional.