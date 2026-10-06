La Joaqui habló de Luck Ra delante de Tiago PZK y fue tajante: “No tengo nada que hablar del pasado”

La Joaqui y Tiago PZK regresaron juntos a la Argentina después de un viaje a Colombia y se mostraron felices con su nueva relación. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Ezeiza, las preguntas sobre Luck Ra volvieron a poner a la cantante frente a su pasado sentimental.

La artista fue consultada por las recientes declaraciones de su expareja y por el incómodo interrogatorio que Wanda Nara le hizo al cordobés durante MasterChef Celebrity. Lejos de esquivar completamente el tema, La Joaqui negó las versiones de infidelidad y después marcó un límite.

La Joaqui respondió después de las preguntas de Wanda Nara a Luck Ra

La situación se produjo luego de que Wanda sorprendiera a Luck Ra durante MasterChef Celebrity con preguntas sobre su separación y el posterior romance entre La Joaqui y Tiago PZK.

Al regresar al país, la cantante aseguró que prácticamente no había seguido las repercusiones porque durante el viaje había realizado una especie de “detox tecnológico”.

Sin embargo, ante la insistencia de la prensa terminó hablando de lo sucedido.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, La Joaqui fue contundente frente a las versiones que pusieron en duda cómo había terminado su anterior relación: “Jamás le fui infiel a nadie”.

También le quitó dramatismo a las preguntas que Wanda le hizo a Luck Ra y consideró que formaron parte del juego televisivo del programa.

El límite de La Joaqui cuando le hablaron de Luck Ra delante de Tiago PZK

La conversación cambió de tono cuando el cronista le mencionó una declaración de Luck Ra mientras Tiago PZK estaba junto a ella.

Ante la insistencia sobre los sentimientos que todavía podría tener su expareja, La Joaqui pidió directamente que se respetara su relación actual.

La cantante dejó en claro que no quiere continuar hablando de su historia anterior y aseguró que actualmente está enfocada en su vínculo con Tiago.

“No tengo nada que hablar del pasado”, sostuvo al ser consultada sobre Luck Ra.

La Joaqui y Tiago PZK, juntos después de la polémica

Mientras las versiones alrededor de la separación continúan generando repercusiones, La Joaqui y Tiago PZK eligieron mostrarse juntos.

La pareja regresó de Colombia caminando de la mano y la cantante contó que el viaje había sido muy bueno.

El romance había sido confirmado recientemente por ambos artistas. Tiago también salió al cruce de las versiones que lo señalaban como un “traidor” y aseguró que no considera que haya actuado de esa manera.

Luck Ra, por su parte, había reconocido públicamente que la nueva relación de su ex le generó dolor y cuestionó el accionar de Tiago, a quien consideraba cercano.

Ahora, La Joaqui busca bajar el tono de la controversia y concentrarse en su presente. Ante las cámaras dejó una posición clara: niega haber sido infiel y no quiere que su antigua relación siga interfiriendo en la nueva etapa que atraviesa junto a Tiago PZK.