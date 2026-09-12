La Joaqui blanqueó su romance con Tiago PZK: las señales que confirmaron la relación

La Joaqui decidió dejar atrás las especulaciones sobre su vida sentimental y comenzó a dar señales cada vez más claras de su relación con Tiago PZK. Después de su separación de Luck Ra y de varios días marcados por rumores, acusaciones cruzadas y fuertes descargos, los artistas dejaron de esconder la cercanía que existe entre ellos.

La historia tomó otra dimensión cuando Luck Ra reveló públicamente que su expareja estaba saliendo con un “ex gran amigo” suyo. Aunque no mencionó a Tiago, todas las miradas apuntaron inmediatamente al cantante, que días antes había sido visto junto a La Joaqui durante una salida por Buenos Aires.

La propia Joaqui terminó respondiendo y habló por primera vez de la profunda relación que mantiene con Tiago. Desde entonces, videos, publicaciones y gestos en las redes terminaron de alimentar la confirmación de un romance que ya era un secreto a voces.

La Joaqui habló de su relación con Tiago PZK

El escándalo comenzó después de que La Joaqui hablara en PLP, el ciclo de Luzu TV, sobre las infidelidades que atravesó en relaciones anteriores.

La cantante aseguró que nunca había tenido una pareja en la que no la engañaran y sostuvo que ella, en cambio, nunca había sido infiel. Sus declaraciones fueron interpretadas inmediatamente como una referencia a Luck Ra.

El cordobés decidió contestarle públicamente. Negó haberla engañado y, en medio de su descargo, reveló un dato que terminó poniendo a Tiago PZK en el centro de la historia.

“Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia, ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo”, escribió Luck Ra.

La Joaqui no dejó pasar sus palabras y respondió con otro extenso mensaje. Allí defendió su vínculo con Tiago y aseguró que se conocen desde mucho antes de su relación con Luck Ra.

“Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos”, expresó la artista.

También cuestionó que su expareja definiera a Tiago únicamente como su “ex gran amigo”, porque, según explicó, de esa manera se instalaba la idea de una posible traición.

La salida de La Joaqui y Tiago PZK que encendió los rumores

Antes de los descargos públicos ya había aparecido una pista importante.

La Joaqui y Tiago PZK fueron vistos juntos en el Ecoparque de Buenos Aires, en una salida en la que también estaban las hijas de la cantante. La imagen fue difundida por Puro Show y rápidamente generó versiones de romance.

El vínculo entre ambos, sin embargo, viene de mucho antes. Los artistas mantienen una amistad de años y también compartieron proyectos musicales. En 2024 participaron junto a Big One de “Pa’ Que Te Acuerdes | CROSSOVER #8”.

La propia cantante remarcó que Tiago forma parte de su historia desde antes de que Luck Ra apareciera en su vida.

El video de La Joaqui que fue interpretado como el blanqueo definitivo

Después del escándalo, La Joaqui comenzó a mostrarse mucho menos cuidadosa a la hora de dejar pistas sobre su presente sentimental.

Primero publicó un video cantando un tema todavía no estrenado de Tiago PZK, un gesto que sus seguidores interpretaron inmediatamente como una referencia al vínculo entre ambos.

Luego fue todavía más lejos: compartió una grabación en la que aparece abrazada a un hombre, aunque su rostro no se ve. Sus seguidores aseguraron que se trataba de Tiago PZK, algo que no pudo comprobarse únicamente a partir de esas imágenes.

A esto se sumó otro intercambio que volvió a revolucionar las redes. El 10 de septiembre, Tiago publicó un video en TikTok que fue interpretado como una indirecta hacia La Joaqui y ella reaccionó compartiendo el contenido, aumentando todavía más las especulaciones.

Qué pasó entre La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación a fines de julio, después de aproximadamente dos años de relación. En aquel momento intentaron ponerle fin a las versiones sobre terceros y comunicaron que el noviazgo había terminado.

Sin embargo, poco más de un mes después, las declaraciones de ambos volvieron a poner la ruptura en el centro de la escena.

Ahora, mientras Luck Ra intenta dejar atrás públicamente aquella historia, La Joaqui parece haber iniciado una nueva etapa sentimental junto a Tiago PZK, una relación que comenzó rodeada de rumores pero que los propios protagonistas dejaron cada vez más expuesta.

Y aunque todavía no hubo una clásica foto de pareja acompañada por una declaración formal de noviazgo, La Joaqui ya habló abiertamente de la historia que la une a Tiago y dejó claro su derecho a reconstruir su vida sentimental después de la separación.