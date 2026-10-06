Wanda Nara incomodó a Luck Ra en MasterChef Celebrity con una pregunta sobre La

La conductora aprovechó la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity para preguntarle a Luck Ra por su separación de La Joaqui. El cantante respondió sobre los rumores de infidelidad y sorprendió al hablar de la nueva relación de su ex con Tiago PZK.

Wanda Nara volvió a hacer de las suyas en MasterChef Celebrity y esta vez la víctima de sus preguntas fue Luck Ra. En plena competencia, la conductora dejó de lado por unos minutos la cocina y quiso conocer detalles de la separación del cantante y La Joaqui.

El intercambio ocurrió durante la primera gala de eliminación de la nueva temporada. Según informó Agencia Noticias Argentinas, mientras los participantes preparaban sus milanesas, Wanda recorrió las estaciones y, cuando llegó frente a Luck Ra, fue directamente al tema que quería abordar.

Wanda Nara sorprendió a Luck Ra con una pregunta sobre La Joaqui

“A mí lo que menos me importa es tu milanesa”, comenzó Wanda antes de preguntarle al cantante si había sido engañado durante su relación.

Luck Ra respondió que no y la conductora redobló la apuesta: quiso saber si él había sido infiel. Otra vez recibió una respuesta negativa.

Pero Wanda siguió. Cuando le preguntó si simplemente se había terminado el amor, el artista explicó que, al menos desde su perspectiva, ese no había sido el motivo de la ruptura.

“No. De mi lado, no. Y del de ella, tampoco. Pero, a veces, eso no es suficiente”, sostuvo el cantante durante el programa.

Luck Ra y La Joaqui estuvieron juntos durante casi tres años y en diferentes momentos habían hablado públicamente de sus planes a futuro. Sin embargo, la relación llegó a su fin y posteriormente La Joaqui comenzó un romance con Tiago PZK.

“¿Te icardearon?”: la pregunta de Wanda que descolocó a Luck Ra

El momento más picante llegó cuando la conductora hizo una comparación con su propia historia sentimental y le preguntó a Luck Ra: “¿Te icardearon?”.

Lejos de atacar a su expareja, el cantante fue contundente al defenderla. Aseguró que La Joaqui siempre lo respetó y que, justamente por eso, él mantendría la misma actitud hacia ella.

Sin embargo, después realizó una particular comparación para explicar la situación: se puso a sí mismo en el lugar de Wanda y ubicó a su ex y a un examigo en los roles de la historia sentimental que durante años protagonizó la conductora.

El músico también contó que se enteró a través de las redes sociales del romance de La Joaqui y Tiago PZK y negó que el cantante se hubiera comunicado previamente con él para hablar sobre la relación.

Pese a la incómoda conversación, Luck Ra aseguró que no guarda rencor y dejó en claro que actualmente está concentrado en encontrar su felicidad.

La gala terminó además con la primera eliminación de MasterChef Celebrity: Pachu Peña quedó afuera de la competencia luego de presentar una milanesa que no logró convencer al jurado.