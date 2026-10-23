La Noche de Mirtha: Juana Viale vuelve a reemplazar a su abuela y tendrá cuatro invitados que prometen dar que hablar

La Noche de Mirtha tendrá una nueva edición este sábado 24 de octubre, desde las 21:30, por la pantalla de El Trece. Sin embargo, una vez más habrá una ausencia importante: Mirtha Legrand no estará al frente del programa, ya que continúa con su recuperación después de haber atravesado problemas de salud.

En su lugar estará Juana Viale, quien volverá a ocupar la cabecera de la histórica mesaza. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la producción confirmó cuatro invitados con perfiles muy diferentes, en una emisión que combinará actualidad, espectáculo, teatro e historias de vida.

Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 24 de octubre

La mesa de este sábado reunirá a Eleonora Wexler, Marcelo Polino, Agustín Sullivan y Matías Bagnato, cuatro personalidades que aportarán distintas miradas y experiencias a la conversación.

Eleonora Wexler llegará en medio de un presente profesional cargado de proyectos. La reconocida actriz protagoniza la obra teatral El estado de la unión junto a Gonzalo Heredia y, al mismo tiempo, se encuentra trabajando en una nueva producción para Netflix. Su trayectoria y sus próximos desafíos podrán formar parte de la charla.

Otro de los invitados será Marcelo Polino, uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos de la televisión argentina. Con su estilo directo y su conocimiento del mundo de la farándula, su presencia promete sumar comentarios sobre los temas que atraviesan actualmente al ambiente artístico.

También se sentará a la mesa Agustín Sullivan, actor que ha desarrollado su carrera en televisión y teatro y que compartirá la velada con el resto de los invitados.

Sin embargo, uno de los momentos más sensibles de la noche podría llegar de la mano de Matías Bagnato, reconocido por ser el único sobreviviente de la Masacre de Flores, uno de los crímenes que más conmocionaron a la Argentina. Su historia personal y su lucha por la justicia aportarán un tono diferente a la tradicional cena televisiva.

Por qué Mirtha Legrand no conduce su programa

La ausencia de Mirtha Legrand continúa generando expectativa entre sus seguidores, acostumbrados a verla cada sábado al frente de su emblemático ciclo.

La conductora recibió el alta médica el pasado 6 de octubre, después de permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. Desde entonces, continúa recuperándose y todavía no se confirmó una fecha para su regreso a la televisión.

Mientras tanto, Juana Viale asumió la responsabilidad de mantener el programa al aire, respetando el formato que convirtió a la mesaza en uno de los espacios más tradicionales de la televisión argentina.

La nieta de Mirtha ya estuvo al frente de varias emisiones durante las últimas semanas y volverá a hacerlo este sábado, con una mesa que reunirá historias personales, actualidad y novedades del espectáculo.

A qué hora y dónde ver La Noche de Mirtha

La Noche de Mirtha se emitirá el sábado 24 de octubre a las 21:30 por El Trece, con la conducción de Juana Viale.

El programa buscará nuevamente captar la atención del público con una combinación de invitados que promete conversaciones sobre distintos temas, mientras continúa la expectativa por el regreso de Mirtha Legrand a su histórica mesa.