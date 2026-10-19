Mirtha Legrand cumplirá 100 años y recibió una propuesta inesperada: quieren festejar en un estadio

Mirtha Legrand se prepara para un cumpleaños histórico. El próximo 23 de febrero de 2027 cumplirá 100 años y, aunque todavía faltan cuatro meses, ya comenzaron a surgir propuestas para celebrar una fecha tan especial. Una de ellas sorprendió por el lugar elegido: nada menos que un estadio de fútbol.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), la iniciativa surgió durante la última emisión de La noche de Mirtha, el programa de El Trece que actualmente conduce Juana Viale mientras su abuela continúa recuperándose de sus problemas de salud.

Lo que comenzó como una conversación sobre el presente de la histórica conductora terminó con una invitación inesperada que despertó sonrisas en la mesa y dejó abierta la posibilidad de un festejo muy diferente al habitual.

La propuesta para celebrar los 100 años de Mirtha Legrand que sorprendió a Juana Viale

El encargado de lanzar la idea fue Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, quien participó del programa conducido por Juana Viale.

Durante la charla, la nieta de Mirtha contó que su abuela evoluciona favorablemente después de la internación que atravesó en las últimas semanas.

Fue entonces cuando el mandatario cordobés sorprendió con una propuesta: organizar el cumpleaños número 100 de la diva en el estadio Mario Alberto Kempes, uno de los escenarios deportivos más importantes del país.

“Bueno, los 100 años los hacemos en el Kempes”, lanzó Llaryora, en tono distendido.

La ocurrencia generó una reacción inmediata de Juana, quien respondió con entusiasmo y recordó una de las frases características de su abuela.

“Córdoba, allá vamos”, como decía la abuela, expresó la conductora.

El gobernador, entre risas, también hizo referencia a su interés por impulsar actividades y eventos en la provincia.

“Uno busca inversiones; está todo el día”, comentó, siguiendo el tono humorístico de la conversación.

Aunque la propuesta fue bien recibida, por el momento no existe una confirmación oficial de que el cumpleaños se vaya a realizar en el estadio cordobés.

Cuándo cumple 100 años Mirtha Legrand y cómo podría ser su festejo

Mirtha Legrand nació el 23 de febrero de 1927, por lo que el próximo año alcanzará una edad que convertirá su cumpleaños en una celebración especialmente significativa para la televisión argentina.

Con una trayectoria de décadas frente a las cámaras, la conductora se mantiene como una de las figuras más reconocidas del espectáculo nacional.

La posibilidad de celebrar su centenario en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba representaría un homenaje de características muy diferentes a los festejos íntimos que suele compartir con familiares y amigos.

Sin embargo, la idea todavía se encuentra en el terreno de las propuestas informales. No se anunciaron preparativos, invitados ni una organización concreta del evento.

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: qué contó Juana Viale

La conversación sobre el cumpleaños surgió después de que Juana Viale llevara tranquilidad sobre el estado de salud de su abuela.

Mirtha Legrand recibió el alta médica el 6 de octubre, luego de permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio.

Desde entonces, continúa su recuperación en su domicilio, acompañada por su entorno familiar y bajo seguimiento médico.

Durante el programa, Juana aseguró que la conductora presenta una evolución favorable.

“Ella está cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, expresó.

Las palabras de su nieta llevaron tranquilidad después de las semanas de preocupación que generó la internación de la diva.

Por el momento, Juana Viale continúa al frente del ciclo televisivo, mientras Mirtha se concentra en recuperar su salud.

Mirtha Legrand reapareció en las redes sociales por el Día de la Madre

En medio de su recuperación, Mirtha Legrand también compartió una publicación especial durante el Día de la Madre, celebrado este domingo 18 de octubre.

La conductora mostró una fotografía familiar en la que apareció acompañada por sus seres queridos y expresó su felicidad por el encuentro.

“¡Feliz Día de la Madre! Muy feliz con mi familia!”, escribió en sus redes sociales.

La imagen fue recibida con cariño por sus seguidores, que continúan pendientes de su evolución y esperan volver a verla en televisión.

Mientras tanto, la posibilidad de festejar sus 100 años en un estadio ya comenzó a despertar curiosidad. Aunque por ahora se trató de una propuesta realizada entre risas, el próximo cumpleaños de Mirtha Legrand promete convertirse en una fecha especial para el espectáculo argentino.