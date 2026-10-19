Mirtha Legrand reapareció en una foto rodeada de su familia: el detalle que llamó la atención

Mirtha Legrand volvió a quedar en el centro de la atención después de que se conociera una foto familiar en la que se la ve sonriente y rodeada de sus seres queridos. La imagen apareció en medio de la preocupación que generó su estado de salud durante los últimos días y despertó interés entre quienes siguen de cerca la recuperación de la histórica conductora.

En la fotografía, la diva aparece sentada en el centro del grupo, con una boina beige, un pañuelo de colores y las manos entrelazadas, mientras sus familiares posan a su alrededor. La escena muestra un momento íntimo y distendido, lejos de las cámaras de televisión y de sus tradicionales almuerzos.

La foto de Mirtha Legrand que llamó la atención en medio de su recuperación

La imagen muestra a Mirtha Legrand acompañada por varias generaciones de su familia, en un encuentro que transmite cercanía y afecto.

Con un conjunto en tonos claros, una boina y un pañuelo turquesa, la conductora aparece en primer plano, mientras los demás integrantes del grupo sonríen a cámara.

El retrato familiar adquiere especial relevancia por el momento que atraviesa la diva, cuya salud generó inquietud recientemente.

Aunque la fotografía no permite establecer por sí sola cómo evoluciona su estado médico ni cuándo fue tomada, ofrece una imagen de Mirtha en un ámbito familiar, acompañada por sus afectos.

Juana Viale contó cómo está Mirtha Legrand después de los problemas de salud

En la última emisión de La noche de Mirtha, por El Trece, Juana Viale se refirió a la recuperación de su abuela y compartió palabras que llevaron tranquilidad a los seguidores de la conductora.

“Ella está cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, expresó Juana.

La actriz y conductora destacó así que Mirtha está recuperando su energía habitual y mantiene intacta una de sus características más reconocidas: su fuerte personalidad.

Sus declaraciones llegaron después de varios días en los que la salud de la diva estuvo en el centro de la atención pública.

Mirtha Legrand se prepara para cumplir 100 años: la propuesta que sorprendió a su familia

Mientras continúa su recuperación, Mirtha Legrand se acerca a una fecha histórica: el 23 de febrero de 2027 cumplirá 100 años.

Durante el programa, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sorprendió a Juana Viale con una propuesta inesperada: organizar los festejos por el centenario de la diva en el Estadio Mario Alberto Kempes.

“Bueno, los 100 años los hacemos en el Kempes”, lanzó el mandatario en tono distendido.

Juana respondió con entusiasmo y recordó una frase de su abuela: “Córdoba, allá vamos, como decía la abuela”.

Aunque la iniciativa no pasó de una conversación informal, dejó abierta la posibilidad de imaginar un homenaje multitudinario para una de las figuras más importantes de la televisión argentina.

Por ahora, la prioridad de su entorno sigue siendo la recuperación de Mirtha, mientras crece la expectativa por la celebración de su centenario.

La fotografía familiar, en tanto, volvió a mostrar una faceta diferente de la conductora: la de una mujer que, a pocos meses de cumplir 100 años, disfruta de la compañía de sus seres queridos.