La palabra de Bárbara Lanata: “Lo de mi papá es un milagro”

El 14 de noviembre se cumplieron cinco meses desde que Jorge Lanata ingresó al Hospital Italiano por una infección urinaria. Desde entonces, el periodista de PPT sufrió distintas complicaciones en su salud y debió ser sometido a cuatro cirugías por su isquemia intestinal. Al día de hoy, Lanata se encuentra recuperándose y presenta leves mejoras.

Bárbara Lanata: «habla poco, por momentos está ubicado y por momentos no»

La próxima semana lo trasladarían al centro de Neurorehabilitación Santa Catalina, para continuar con su evolución, pero antes, por pedido de la clínica, a Lanata le colocarán un botón gástrico. Sobre este tema, la hija mayor del conductor, Bárbara Lanata, habló con Socios del Espectáculo: «Le van a poner un botón gástrico para poder trasladarlo, es algo que pidió el Centro porque es necesario para su tratamiento. Es un milagro realmente después de todo lo que pasó. Calculo que martes o miércoles se lo estará llevando al otro centro».

«Está despierto. Esta semana estuve enferma y no pude ir por un posible contagio. Hice videollamada, me preguntó si había tenido fiebre… habla poco, por momentos está ubicado y por momentos no, pero avanza bien», contó Bárbara.

«Mi papá no sabe nada de eso porque hablamos de pavadas. No quiero andar contando detalles, pero no retiene demasiado», sumó la hija mayor del conductor.

Bárbara reconoció que este último tiempo pasaron por momentos muy complicados: «Fueron 5 meses de montaña rusa con picos muy abajo y también otros muy arriba. Estuvimos esperanzados, después retrocedimos, pero mejor».