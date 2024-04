La verdad detrás del «ovni» visto sobre una ruta del norte de Neuquén que fue furor en redes

La imagen de un camión trasladando un «ovni» por una ruta de Neuquén dio vuelta el país. Medios y programas de noticias de Buenos Aires se hicieron eco de la graciosa escena. Claramente, no se trataba de un platillo volador salido de una película de ciencia ficción, pero ¿qué era?

El registro realizado en el trayecto que va hacia la zona de El Cudío en Ruta Provincial N°43 entre Andacollo y Chos Malal, fue compartido rápidamente en redes sociales despertando los más variados comentarios. Bromas sobre un problema mecánico en el «transporte extraterrestre» o que se había quedado sin combustible, fueron solo algunos de los sentidos que los usuarios en redes le dieron a la escena.

Lo cierto es que trascendió que el objeto que era trasladado por la camilla de un camión, eran dos partes de una gran antena de comunicación y que para ahorrar espacio se movilizaron juntas. Esto que puede parecer extraño es muy común.

Varias fotos posteriores al video viralizado muestran el procedimiento en el que se traslada el material y además se inician las tareas de descarga sobre el lugar de destino.

Neuquén no escapa al enamoramiento por lo desconocido y la posibilidad de que «seres de otros planetas» nos visiten. De hecho, en Las Ovejas, el mirador La Puntilla se convirtió en el primer lugar de la provincia que promociona el avistaje de ovnis.

El video que desató la locura en las redes fue compartido por el comunicador de Chos Malal, Nicolás Fuentes, quien jamás imaginó la trascendencia que tomaría el contenido enviado por un lector de su medio.

🛸Objeto No Identificado 🛸



Un lector de mi diario me envió un video muy particular. En el mismo se observa un camión circulando por la zona de El Cudío en Ruta Provincial N°43 entre Andacollo y Chos Malal trasladando un objeto.



La pregunta es ¿Qué será? 🛸 pic.twitter.com/GDdEMEPhjO