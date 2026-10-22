Las banderas más virales del show de BTS en La Plata: Messi, el Indio Solari, las Malvinas y mucho ingenio argentino

Las banderas más virales del show de BTS en La Plata

BTS debutó en Argentina este miércoles 21 de octubre con un multitudinario show en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, que reunió a seguidoras de todo el país e incluso del exterior. Con entradas totalmente agotadas, el grupo surcoreano de K-pop concretó el esperado encuentro en vivo tras años de expectación.

La euforia también se trasladó a las inmediaciones del recinto donde el fandom -conocido como ARMYs– copó las calles con banderas personalizadas y carteles dedicados a sus ídolos. En paralelo, las redes sociales se inundaron de imágenes, videos y reacciones que plasmaron la emoción de la jornada.

La agrupación volverá a subir al escenario platense este viernes 23 y sábado 24 de octubre para completar su histórica primera visita al país en el marco del tour ARIRANG.

El ingenio de las fans argentina de BTS con sus banderas

Bonus: en la previa del show de BTS se escuchó un hit del Indio Solari