Video | BTS debutó en La Plata con la camiseta argentina y sorprendió a sus fans con una frase inesperada: «Son el mejor público»

El grupo surcoreano de pop BTS debutó en Argentina con un multitudinario show en La Plata. Durante el espectáculo del miércoles 21, el conjunto integrado por RM (Kim Namjoon), Jin, Jimin, Suga (Min Yoongi), J-Hope (Jung Hoseok), V (Kim Taehyung) y Jungkook dejó cientos de momentos inolvidables y una frase en español que hizo enloquecer a sus fanáticas: «Son el mejor público».

La exitosa primer noche de BTS en Argentina

Durante su primera presentación en el Estadio único Diego Armando Maradona de La Plata, donde BTS volverá a tocar el viernes y el sábado, la banda surcoreana cumplió con las expectativas del público army argentino e incluso las superó.

El show comenzó a las 20:00 con «Hooligan«, tema de su último álbum que dio inicio a la gira ARIRANG tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La canción desató los primeros gritos de una noche que las ARMYs esperaron durante años.

Luego llegaron hits como «Aliens» y «Run BTS», acompañados por complejas coreografías, efectos visuales y un escenario central de 360 grados que permitió a los fans seguir cada movimiento. Aunque el show estuvo lleno de sorpresas, uno de los episodios más aclamados ocurrió cuando los integrantes aparecieron luciendo la camiseta argentina personalizada con sus nombres.

Foto: bts_bighit

La euforia alcanzó su punto máximo cuando Taehyung (V) se animó a hablar en español para interactuar con la audiencia y preguntarle si estaba disfrutando del concierto.

«Bueno, primero, ¿por qué son tan apasionados?», expresó sorprendido por la energía de la tribuna. A continuación, reveló la dedicación detrás del show: «En agradecimiento preparé un montón de cosas, pero por más que falle, sepan que lo hago de corazón».

El cantante también compartió que, desde su llegada al país, le habían enseñado palabras en castellano y pidió permiso para probarlos. Fue en ese instante cuando lanzó la frase que hizo estallar al estadio: “Fuera de joda, son el mejor público”.

Taehyung sigue perfeccionando su español y dando a cada país su toque especial! Discurso final de Taehyung en Argentina, D-1 🐯 Bueno, primero, ¿por qué son tan apasionados, army? 🐯 Por agradecimiento, prepare un monton de cosas, pero por más que falte, sepan que lo hago de corazón 🐯 Army Argentina, ¿como estan? ¿Qué les pacio? 👤 ¿Qué les pareció? (Lo corrigió😭) 🐯 AH, ¿les parecio? 🐯 ¿Les gusto mucho? 🐯 Cuando llegué a Argentina, me enseñaron cosas en castellano, ¿me dejan probar? 🗣️ SIIII 🐯Ahí voy… Fuera de joda, son el mejor publico 🐯 Muchas gracias por tener tanta onda esta noche 🐯 Si vuelvo aquí, ¿me van a recibir asi? 🐯 ¿Qué? no los escucho? Genial 🐯 Argentina TANGO KING TAEHYUNG V ORGULLO ARGENTINO #V_WORLDTOUR_ARIRANG_BUENOSAIRES_D1 #KIMTAEHYUNG_WORLDTOUR_ARIRANG — TAE Stream SPAIN🇪🇸 (@taeteamspain) October 22, 2026

El comentario provocó una ovación entre los miles de fanáticos, que celebraron tanto el guiño del cantante como su esfuerzo por comunicarse en su idioma.

Cuándo son los próximos shows de BTS en La Plata

La visita de BTS forma parte de su gira mundial BTS World Tour ‘ARIRANG’, que marca el regreso de los siete integrantes a los grandes escenarios.

Tras el debut de este miércoles, el grupo volverá a presentarse el viernes 23 y el sábado 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Los dos recitales están previstos para las 20 y tienen entradas agotadas.

Además, el show del sábado tendrá una particularidad: será transmitido en vivo en salas de cine de distintos países, para que los fanáticos que no pudieron viajar también puedan disfrutar del espectáculo.