Lourdes Sánchez y Francisco Liotta blanquearon su romance: el mensaje que confirmó el acercamiento

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández dieron un paso importante en su relación y dejaron de esconder las señales de su romance. Después de semanas de rumores y de las primeras fotografías que los mostraron juntos en Corrientes, la bailarina y el empresario protagonizaron un intercambio de mensajes en Instagram que fue interpretado como el blanqueo público de su vínculo sentimental.

La novedad se conoció este lunes 19 de octubre, luego de que Francisco Liotta le dedicara un mensaje especial a Lourdes por el Día de la Madre. Según informó Ciudad Magazine, el gesto no pasó inadvertido y terminó de alimentar las versiones sobre la nueva pareja. Pero hubo un detalle adicional: el Chato Prada, expareja de la bailarina, también apareció en la misma publicación.

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta blanquearon su romance con un mensaje en Instagram

Después de mantener un perfil reservado frente a las versiones que los vinculaban sentimentalmente, Lourdes Sánchez y Francisco Liotta comenzaron a mostrarse más cercanos en las redes sociales.

Todo ocurrió durante los festejos por el Día de la Madre, cuando la bailarina compartió distintas imágenes de su jornada.

Entre las publicaciones apareció una fotografía de Lourdes con un ramo de flores que Francisco Liotta decidió compartir acompañada de una dedicatoria cariñosa.

“Y para esta mamucha también”, escribió el empresario correntino junto a un emoji de beso con corazón.

El mensaje fue interpretado como una demostración pública de afecto y marcó un cambio en la actitud que ambos habían mantenido hasta ese momento.

Pero no fue el único indicio. Lourdes y Francisco también intercambiaron corazones en Instagram, una señal que reforzó las versiones sobre el romance.

Aunque ninguno realizó una declaración formal para anunciar que están en pareja, el intercambio fue presentado por distintos medios como el blanqueo de una relación que llevaba semanas en el centro de las especulaciones.

Las fotos de Lourdes Sánchez y Francisco Liotta que anticiparon el blanqueo

El acercamiento entre Lourdes Sánchez y Francisco Liotta había comenzado a tomar fuerza días antes.

El viernes 16 de octubre, el periodista Juan Etchegoyen difundió en Infobae en Vivo las primeras imágenes de ambos caminando juntos por la costanera norte de Corrientes.

Las fotografías mostraron a la bailarina y al empresario compartiendo un paseo, en medio de las versiones sobre una posible relación sentimental.

Hasta entonces, Francisco había evitado confirmar o desmentir el vínculo.

Consultado por los rumores, había preferido mantenerse al margen de la exposición mediática.

“Prefiero no declarar nada”, expresó en un audio difundido por Infobae.

Por eso, el mensaje que publicó durante el Día de la Madre llamó especialmente la atención: después de semanas de silencio, el empresario decidió hacer pública una dedicatoria afectuosa hacia Lourdes.

El gesto del Chato Prada que llamó la atención tras el blanqueo de Lourdes Sánchez

Mientras las redes sociales se llenaban de comentarios sobre el acercamiento entre Lourdes y Francisco, el Chato Prada también tuvo un gesto hacia su expareja.

El productor televisivo decidió saludarla por el Día de la Madre, pese a la reciente separación después de 16 años de relación.

Según consignó Ciudad Magazine, Lourdes no respondió públicamente al mensaje del Chato, mientras que sí participó del intercambio de corazones con Francisco Liotta.

La situación generó repercusión porque se produjo en medio de una etapa de cambios personales para la bailarina.

De todos modos, el movimiento en redes sociales no permite conocer cómo es actualmente la relación privada entre Sánchez y Prada.

Ambos habían expresado su intención de atravesar la separación de manera adulta y preservar el vínculo familiar.

Quién es Francisco Liotta, el empresario que conquistó a Lourdes Sánchez

Francisco Liotta Hernández tiene 27 años, es correntino y está vinculado al mundo empresarial y al rugby.

Su nombre comenzó a aparecer en los medios de espectáculos después de que Ángel de Brito mencionara en LAM las versiones sobre una nueva relación de Lourdes Sánchez.

Desde entonces, el joven quedó en el centro de las especulaciones sobre la vida sentimental de la bailarina.

Sin embargo, Liotta había optado por mantener un perfil bajo y evitar declaraciones sobre el vínculo.

La situación cambió con las fotografías que lo mostraron junto a Lourdes y, especialmente, con el mensaje público que le dedicó durante el Día de la Madre.

Qué había dicho Lourdes Sánchez sobre su nueva etapa sentimental

Antes del intercambio que fue interpretado como el blanqueo, Lourdes Sánchez había hablado sobre su vida privada en una entrevista con Radio Sudamericana de Corrientes.

La bailarina, que actualmente preside el Instituto de Cultura provincial, se refirió a los rumores sentimentales y dejó una frase que generó repercusión.

“La vida privada es por otro lado. No se castiga el amor, chicos”, expresó.

Sus palabras fueron interpretadas como una señal de apertura hacia una nueva relación, aunque en ese momento evitó confirmar un romance con Francisco Liotta.

También reconoció que la separación del Chato Prada representaba un cambio importante después de 16 años compartidos.

Ahora, las primeras fotos juntos, la dedicatoria romántica y el intercambio de corazones en Instagram parecen marcar el comienzo de una nueva etapa pública para Lourdes Sánchez y Francisco Liotta.

Sin un anuncio formal de noviazgo, ambos dejaron de lado parte del hermetismo que había rodeado su acercamiento y protagonizaron el gesto más claro hasta el momento sobre su vínculo sentimental.