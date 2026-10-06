Lourdes Sánchez reveló el tenso momento con el Chato Prada cuando le pidió separarse: “Me sacó el celular”

A días de confirmar el final de su relación, Lourdes Sánchez contó cómo reaccionó el Chato Prada cuando le planteó que quería terminar la pareja. La bailarina aseguró que él no aceptaba la ruptura y reveló un episodio que hasta ahora no había contado.

La separación de Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada continúa sumando detalles. Después de confirmar que la relación estaba desgastada desde hacía tiempo, la bailarina habló nuevamente y reveló qué ocurrió cuando finalmente decidió comunicarle al productor que quería terminar la pareja.

En una conversación con Fernanda Iglesias difundida en Puro Show, Lourdes aseguró que el Chato no quería separarse y que actualmente está dolido por la decisión. “Está súper despechado”, señaló la bailarina al referirse al presente de su expareja.

El episodio que Lourdes Sánchez contó sobre el Chato Prada

Entre las revelaciones sobre el final de la relación hubo una que llamó especialmente la atención.

Lourdes relató que cuando le comunicó al productor su decisión de terminar el vínculo se produjo un momento de tensión entre ambos.

“Le dije que me quería separar y me sacó el celular”, contó la bailarina. Sin embargo, inmediatamente marcó un límite y prefirió no profundizar públicamente sobre lo sucedido: “No voy a dar detalles”.

La frase aportó un dato hasta ahora desconocido sobre los últimos tiempos de la pareja y sobre las diferencias que existieron a la hora de afrontar la ruptura.

Según la versión de Lourdes, la decisión de separarse partió de ella, mientras que Prada todavía pretendía intentar recomponer el vínculo.

“Yo ya no quería esa vida”: la explicación de Lourdes Sánchez

La bailarina también dejó en claro que el final no fue producto exclusivamente de una situación reciente.

“Nos separamos ya hace un tiempito. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida de mentiras”, sostuvo. Además, explicó que el amor de pareja se había terminado para ella hacía tiempo.

Sus declaraciones refuerzan la versión que había dado apenas trascendió la separación: Lourdes sostiene que la relación venía atravesando un desgaste prolongado y que habían intentado revertir la situación antes de tomar caminos diferentes.

La ruptura se conoció públicamente el pasado 2 de octubre, después de 16 años juntos.

Cómo atraviesan Lourdes Sánchez y el Chato Prada la separación

Mientras Lourdes comenzó a hablar abiertamente sobre lo ocurrido, el Chato eligió hasta ahora un perfil mucho más bajo.

Durante el primer fin de semana después de que trascendiera la noticia, el productor evitó referirse directamente al conflicto y mostró en sus redes algunos momentos de su vida cotidiana.

Lourdes, por su parte, estuvo en Corrientes, donde participó de actividades vinculadas al Taragüi Rock.

En paralelo continúan las versiones sobre su cercanía con Francisco Liotta Hernández, el joven correntino de 27 años al que vincularon sentimentalmente con ella. Sin embargo, el foco de las últimas declaraciones de Lourdes estuvo puesto en otro punto: su decisión de cerrar definitivamente una relación que, según asegura, llevaba mucho tiempo desgastada.