Quién es Fran Liotta, el rugbier de 27 años al que vinculan con Lourdes Sánchez tras su separación del Chato Prada

Después de que Lourdes Sánchez confirmara el final de su relación de 16 años con Pablo “El Chato” Prada, todas las miradas apuntaron a Fran Liotta. Ángel de Brito aseguró que la bailarina estaría vinculada desde hace algunos meses con el joven correntino. Ella, por el momento, no confirmó ese romance.

La separación de Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada abrió un nuevo capítulo luego de 16 años de relación. Mientras la bailarina sostuvo que el amor se había terminado hace tiempo, Ángel de Brito aseguró en LAM que existiría una tercera persona y puso nombre al hombre al que vinculan sentimentalmente con ella: Fran Liotta.

Según informó Ciudad Magazine, Liotta tiene 27 años, es rugbier y está vinculado al mundo empresarial de Corrientes. De Brito aseguró además que sería uno de los propietarios del Marriott de esa provincia y que vive en el mismo edificio que Lourdes, aunque en otro departamento.

Quién es Fran Liotta, el joven al que vinculan con Lourdes Sánchez

La aparición del nombre de Fran Liotta se produjo en medio de la confirmación de la ruptura de Lourdes y el Chato.

“Es este chico de 27 años, rugbier, uno de los dueños del Marriott de Corrientes”, reveló De Brito al mostrar imágenes del joven en LAM. El conductor también lo describió como una persona conocida en la provincia y con una buena posición económica.

El dato geográfico no es menor. Desde hace tiempo, Lourdes pasa buena parte de sus días en su Corrientes natal por sus compromisos laborales, mientras Prada permanece principalmente en Buenos Aires. Actualmente, Sánchez preside el Instituto de Cultura de Corrientes.

De acuerdo con la versión difundida por De Brito, Lourdes y Liotta llevarían alrededor de cuatro meses vinculados sentimentalmente. El periodista aseguró además que Prada habría descubierto esa supuesta relación hace un tiempo.

¿Lourdes Sánchez confirmó su relación con Fran Liotta?

Hasta el momento, Lourdes Sánchez no confirmó públicamente un romance con Fran Liotta ni tampoco la versión de una infidelidad.

Sí habló, en cambio, sobre el final de su pareja con el Chato Prada. Mientras De Brito daba la noticia al aire, la bailarina se comunicó con él y explicó que la relación venía atravesando dificultades desde hacía años.

“No estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen”, manifestó Lourdes, según reprodujo el conductor.

Y describió con crudeza cómo transitaba los últimos tiempos de la relación: “Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”.

Sus palabras plantean una diferencia importante respecto de la versión de una tercera persona: Lourdes atribuyó la separación al desgaste de una relación que llevaba años en crisis, sin referirse a Liotta.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la supuesta infidelidad

De Brito sostuvo que habló personalmente con Prada antes de revelar públicamente la separación y contó que lo encontró muy afectado.

Según su versión, la aparición de Liotta habría profundizado una crisis que ya existía. El periodista aseguró que la supuesta relación llevaría varios meses y que el productor habría tomado conocimiento de ella tiempo atrás.

Lourdes y el Chato estuvieron juntos durante 16 años y tienen un hijo en común. A lo largo de su historia atravesaron diferentes rumores de crisis, que en otras oportunidades habían desmentido.

Esta vez, sin embargo, la separación fue confirmada. Lo que todavía permanece en el terreno de las versiones es el supuesto romance con Fran Liotta y el papel que habría tenido en el final de la pareja.

Mientras Lourdes decidió poner el foco en el desgaste que arrastraban desde hacía años, el nombre del joven rugbier correntino quedó instalado como uno de los protagonistas inesperados de la ruptura más comentada del espectáculo argentino en las últimas horas.