Luis Ventura preocupó al hablar de la salud de su hijo: por qué abandonó los Martín Fierro y qué dijo sobre su internación

Luis Ventura atraviesa días de profunda preocupación por la salud de su hijo menor. El periodista y presidente de APTRA debió modificar sus compromisos laborales después de una nueva internación del niño, de 12 años, y sorprendió al retirarse antes de que terminara la ceremonia de los Martín Fierro de la Música 2026. Horas después, rompió el silencio y compartió detalles sobre su evolución médica y el difícil momento que atraviesa su familia.

Según informó PrimiciasYa, el conductor explicó que decidió abandonar anticipadamente la premiación para acercarse al sanatorio donde permanecía internado su hijo, fruto de su relación con Fabiana Liuzzi. Si bien reconoció la preocupación que genera esta situación, también llevó tranquilidad al señalar que el niño se encontraba controlado y que existía la posibilidad de recibir el alta médica si los estudios arrojaban resultados favorables.

Luis Ventura explicó por qué abandonó los Martín Fierro de la Música

La ausencia de Luis Ventura durante el tramo final de los Martín Fierro de la Música había llamado la atención, especialmente porque el periodista preside la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), entidad organizadora de los premios.

Sin embargo, detrás de su salida anticipada había una situación familiar que requería su presencia.

En diálogo con Carlos Monti, en el programa Mediodía Bien Arriba, Ventura explicó que había decidido trasladarse directamente al centro médico para acompañar a su hijo.

“Yo me fui un poco antes de la finalización de la ceremonia y pasé por el sanatorio”, contó.

El periodista también dio detalles sobre cómo lo encontró y compartió una noticia alentadora respecto de su evolución.

“Antoñito estaba durmiendo, él está controlado y si los estudios ahora dan bien, estaría volviendo mañana a la casa”, expresó.

De esta manera, dejó en claro que el regreso a su hogar dependía de los resultados médicos y de la evaluación de los profesionales que lo atendían.

El conmovedor relato de Luis Ventura sobre la salud de su hijo

Más allá de los detalles de la internación, Luis Ventura compartió una reflexión sobre las dificultades que enfrenta su familia en la vida cotidiana.

El conductor, que suele mostrarse firme frente a las cámaras y participar de intensos debates televisivos, dejó ver su preocupación como padre.

“Esta es una historia de todos los días, abrir los ojos y encontrarte con el panorama que te toca”, manifestó.

Sus palabras reflejaron cómo la situación de salud de su hijo forma parte de una rutina familiar que exige atención permanente.

Tanto Ventura como Fabiana Liuzzi han hablado públicamente en otras oportunidades sobre el acompañamiento médico que necesita el niño y sobre la importancia de estar atentos a su evolución.

Qué se sabe de la nueva internación del hijo de Luis Ventura

La internación más reciente se produjo pocos días después de que el niño recibiera el alta médica tras una hospitalización anterior.

El pasado 28 de septiembre, había ingresado a la Clínica Trinidad luego de que sus padres advirtieran cambios que les generaron preocupación.

En aquel momento, Ventura utilizó sus redes sociales para explicar qué había ocurrido.

“Estaba dejando de ser él y algo había cambiado”, escribió el periodista al recordar los síntomas que motivaron la consulta.

También explicó que los análisis y estudios médicos permitieron identificar alteraciones que posteriormente comenzaron a normalizarse.

Después de varios días de atención médica, el niño recibió el alta a comienzos de octubre y regresó a su casa.

Sin embargo, a mediados de mes debió ser internado nuevamente, lo que volvió a generar preocupación en su entorno familiar.

Hasta el momento, no se difundieron precisiones médicas sobre la causa de esta segunda internación.

El mensaje de Luis Ventura tras la primera internación

Durante la hospitalización anterior, Luis Ventura había compartido imágenes y mensajes de agradecimiento al personal médico que acompañó a su hijo.

En una de las publicaciones destacó la actitud del niño durante su estadía en la clínica y el cariño que había recibido de los profesionales.

“Un personaje que se hace querer”, expresó entonces.

Cuando finalmente pudo regresar a su hogar, el conductor celebró la recuperación y agradeció a quienes se habían preocupado por su estado de salud.

También Fabiana Liuzzi compartió mensajes de agradecimiento y destacó la atención recibida durante aquellos días.

Cómo sigue la salud del hijo de Luis Ventura

El niño nació prematuramente y tiene un diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva, una condición neurológica sobre la que sus padres hablaron públicamente en distintas oportunidades.

En los últimos meses, la familia había advertido algunos cambios en su comportamiento, motivo por el cual decidió realizar nuevas consultas médicas y evaluar alternativas de tratamiento.

La situación también obligó a Luis Ventura a ausentarse de su programa en América TV y a interrumpir algunos compromisos laborales para acompañar a su hijo.

En sus declaraciones más recientes, el conductor transmitió cierto alivio al confirmar que se encontraba bajo control médico.

La posibilidad de recibir el alta dependía de los resultados de los estudios, aunque hasta el momento no se pudo confirmar públicamente que ya hubiera regresado a su casa.

Mientras tanto, Ventura continúa pendiente de su evolución y prioriza el acompañamiento familiar en medio de un momento que describió como parte de una realidad que enfrenta todos los días.