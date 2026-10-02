Preocupación por la salud del hijo de Luis Ventura: está internado y contó cómo evoluciona

Luis Ventura confirmó que su hijo Antonio, de 12 años, permanece internado en la Clínica Trinidad de Palermo. El periodista contó que decidió llevarlo al sanatorio después de advertir cambios en su estado habitual y reveló cómo se encuentra tras varios días de estudios.

Luis Ventura compartió una noticia que generó preocupación entre sus seguidores al confirmar que su hijo menor, Antonio, conocido familiarmente como Toñito, está internado en la Clínica Trinidad de Palermo desde comienzos de esta semana.

El presidente de APTRA explicó que el adolescente, de 12 años, ingresó al centro médico el lunes 28 de septiembre, después de que su familia advirtiera que algo había cambiado en su estado habitual.

“Un toro que no afloja… El lunes 28 internamos a Toñito en la Clínica Trinidad. Estaba dejando de ser él y algo había cambiado”, contó Ventura al referirse al momento en el que decidieron buscar atención médica.

Luis Ventura contó cómo evoluciona su hijo Antonio

Aunque el periodista no precisó el diagnóstico ni explicó qué provocó la internación, señaló que durante estos días los médicos realizaron diferentes controles y análisis para determinar qué estaba ocurriendo.

“Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron”, reveló, llevando tranquilidad sobre la evolución de Antonio.

Ventura también mostró imágenes de su hijo caminando por los pasillos de la clínica y sonriente, una señal alentadora después de los días de preocupación que atravesó la familia.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las imágenes recibieron numerosos mensajes de acompañamiento y deseos de pronta recuperación.

El agradecimiento de Luis Ventura tras la internación de Toñito

En medio de la preocupación por la salud de su hijo, fruto de su relación con Fabiana Liuzzi, Ventura también quiso agradecer las muestras de afecto que recibió desde que trascendió la internación.

“Gracias a todos por su cariño, a los que se ocuparon y a los que se preocuparon también. La vida sigue”, expresó.

Por el momento, Ventura no informó cuándo podría recibir el alta Antonio, aunque destacó que los parámetros que habían llamado la atención de los médicos lograron normalizarse.

Así, mientras continúa bajo seguimiento profesional, las últimas novedades transmitidas por el periodista resultan alentadoras respecto de la evolución de la salud de su hijo.