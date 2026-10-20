MasterChef Celebrity eliminó a otra famosa: el arriesgado plato que la dejó afuera y el gesto que la hizo llorar

MasterChef Celebrity 2026 tuvo una nueva gala de eliminación este lunes 19 de octubre y dejó una despedida que sorprendió a los participantes. Morena Beltrán quedó afuera de la competencia después de presentar una preparación que no logró conquistar a los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

Según informó Ciudad Magazine, la tercera gala de eliminación del programa conducido por Wanda Nara reunió a los participantes que habían recibido el delantal negro durante la semana. La exigencia fue especialmente alta y un ingrediente poco habitual terminó complicando a varios famosos.

La periodista deportiva apostó por una receta diferente, pero el resultado no fue el esperado. Su eliminación se definió en una instancia final frente a Julieta Nair Calvo, quien consiguió continuar en el certamen.

MasterChef Celebrity: qué cocinó Morena Beltrán y por qué quedó eliminada

La consigna de la noche fue preparar un plato que tuviera al mondongo como ingrediente principal. Los concursantes descubrieron el desafío a través de cajas misteriosas y tuvieron que demostrar su creatividad para transformar ese producto en una preparación atractiva.

Mientras algunos participantes eligieron recetas tradicionales, Morena Beltrán decidió preparar una milanesa de mondongo acompañada por huevo frito, puré de papas y alioli.

La propuesta llamó la atención del jurado por su originalidad, aunque también implicaba un riesgo: conseguir una textura adecuada para una milanesa elaborada con ese ingrediente.

Durante la devolución, Germán Martitegui reconoció que algunos componentes del plato estaban bien resueltos, pero cuestionó la consistencia de la milanesa, que había quedado gomosa.

Maru Botana también señaló problemas en el sabor de la preparación. Esas observaciones terminaron dejando a la periodista entre los participantes más comprometidos de la noche.

La definición entre Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo

La gala avanzó con distintas devoluciones y algunos famosos lograron destacarse por sus preparaciones.

Diego Ramos, Lizy Tagliani y Campi estuvieron entre los participantes mejor evaluados, mientras que Grego Rossello, Julieta Nair Calvo y Morena Beltrán llegaron a la instancia decisiva.

Finalmente, Grego consiguió asegurar su continuidad y la definición quedó entre las dos mujeres.

La particularidad fue que ambas habían elegido preparar milanesas de mondongo, aunque con acompañamientos diferentes. Julieta presentó la suya con puré de coliflor.

Después de evaluar los resultados, Damián Betular anunció que Morena Beltrán debía abandonar las cocinas de MasterChef Celebrity.

El jurado reconoció el esfuerzo de ambas participantes por intentar una preparación distinta, pero consideró que la ejecución del plato de Morena no había alcanzado el nivel necesario para continuar.

La emotiva despedida de Morena Beltrán de MasterChef Celebrity

Lejos de reaccionar con enojo, Morena Beltrán se mostró agradecida por la experiencia y por los vínculos que construyó durante su paso por el programa.

La periodista destacó el ambiente de trabajo y el aprendizaje que se llevaba del reality. También recibió palabras de afecto de sus compañeros y del jurado.

Uno de los momentos más emotivos llegó con un gesto de Julieta Poggio, que terminó de conmover a la participante eliminada.

Los chefs también dejaron abierta la posibilidad de volver a verla en una eventual instancia de repechaje, aunque no confirmaron su regreso.

Quiénes fueron eliminados de MasterChef Celebrity 2026

Con la salida de Morena Beltrán, ya son tres los famosos que abandonaron esta edición del certamen.

El primero fue Pachu Peña, seguido por la periodista Paula Trapani. Ahora se sumó Morena Beltrán, cuya eliminación se produjo en una gala que había sido reprogramada para el lunes 19 de octubre.

La competencia continúa con 21 participantes y nuevas pruebas gastronómicas que definirán quiénes consiguen avanzar hacia las próximas etapas.