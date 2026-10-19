Sorpresa en MasterChef Celebrity: Marta Fort se salvó de la eliminación y desató un festejo inesperado

MasterChef Celebrity volvió a sorprender a los televidentes con una gala cargada de tensión, humor y una definición inesperada. Este domingo 18 de octubre, los participantes que estaban en la instancia de última chance tuvieron que enfrentarse a una consigna poco habitual: preparar un plato salado para una boda o uno dulce para un velorio. Sin embargo, la gran protagonista de la noche fue Marta Fort, quien logró salvarse de la eliminación y protagonizó un festejo que sorprendió hasta al jurado.

Según informó Telefe en su sitio oficial, la decisión de los chefs no fue sencilla y hasta hubo dudas sobre si habían llegado a un acuerdo unánime. La tensión creció cuando Wanda Nara comenzó a preguntar por el resultado y los participantes intentaron convencer a los especialistas de que salvaran a más de un cocinero.

MasterChef Celebrity: Marta Fort sorprendió al jurado y consiguió subir al balcón

La gala de última chance reunió a once participantes que buscaban evitar el temido delantal negro y asegurar su continuidad en el certamen.

Después de probar las preparaciones, el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana comenzó a deliberar.

Mientras los chefs discutían, algunos famosos propusieron que fueran dos los participantes que consiguieran subir al balcón: uno por el mejor plato de boda y otro por el mejor plato de velorio.

“Para mí hay que hacer un piquete para que suban dos”, lanzó Marta Fort, provocando las risas de sus compañeros.

Sin embargo, la decisión final fue diferente.

Maru Botana llamó al frente a Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Morena Beltrán y Lizy Tagliani, a quienes destacó como las mejores cuatro participantes de la noche.

La situación tuvo un momento divertido cuando Wanda Nara las comparó con las integrantes de Bandana y las cuatro comenzaron a cantar y bailar.

Aunque Maru reconoció que le hubiera gustado salvar a dos participantes, finalmente anunció que Marta Fort era la elegida para subir al balcón y evitar la próxima gala de eliminación.

El festejo de Marta Fort que descolocó a Damián Betular

La reacción de Marta Fort fue uno de los momentos más comentados de la emisión.

La hija de Ricardo Fort comenzó a festejar con una alegría desbordante, abrazó a sus compañeros, a Wanda Nara y a los integrantes del jurado.

Incluso Germán Martitegui, que inicialmente intentó evitar el abrazo, terminó sumándose al festejo.

Antes de conocer el resultado, Marta ya había demostrado su entusiasmo por haber llegado hasta esa instancia.

“Yo igual llegué muy lejos. Ya hoy brindo, no importa cómo, yo ya gané”, expresó.

La celebración fue tan efusiva que Wanda Nara reconoció que no recordaba una reacción semejante por conseguir un lugar en el balcón.

Sin embargo, Damián Betular lanzó una frase que provocó risas entre los presentes.

“Es falsa la alegría, es muy actuada”, comentó el pastelero, en tono de broma, mientras la participante continuaba festejando.

Quiénes recibieron el delantal negro en MasterChef Celebrity

La definición dejó a varios famosos en una situación complicada de cara a la próxima gala de eliminación.

En primer lugar, Damián Betular llamó a Nazareno Casero, Mike Amigorena y Sebastián Presta, a quienes les entregó directamente el delantal negro.

El chef les recordó que atravesar una eliminación también puede ser una oportunidad para aprender de los errores y adquirir experiencia dentro de la competencia.

Luego llegó el turno de Edith Hermida, la China Ansa, Diego Ramos y Campi.

Germán Martitegui reconoció que habían tenido un desempeño aceptable, pero ninguno consiguió el pase al balcón.

Finalmente, Maru Botana destacó a las cuatro mejores participantes y terminó enviando a Lizy Tagliani y Morena Beltrán a la gala de eliminación, mientras que Julieta Nair Calvo tampoco consiguió salvarse.

De esta manera, Marta Fort fue la única participante de la noche que logró asegurar su continuidad sin pasar por la próxima eliminación.

Por qué cambiaron la gala de eliminación de MasterChef Celebrity y cuándo será

La definición de esta semana tendrá una particularidad: Telefe modificó su programación y trasladó la tercera gala de eliminación al lunes 19 de octubre.

Según informó Ciudad Magazine, el canal reorganizó su grilla por la transmisión del partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la Copa Libertadores, lo que obligó a modificar el cronograma del reality gastronómico.

Por ese motivo, los seguidores del programa deberán esperar hasta este lunes para conocer al próximo famoso que abandonará las cocinas.

La decisión generó expectativa porque la competencia atraviesa una etapa en la que los errores comienzan a pesar cada vez más y los participantes deben demostrar su evolución frente al jurado.

Quiénes fueron los primeros eliminados de MasterChef Celebrity 2026

Hasta el momento, la nueva temporada del reality que conduce Wanda Nara registra dos participantes eliminados.

El primero fue Pachu Peña, quien debió abandonar la competencia durante la gala inaugural de eliminación.

Una semana después, el domingo 11 de octubre, llegó el turno de Paula Trapani, que quedó fuera del certamen tras un desafío en el que debía preparar un plato con arroz y calamares.

El jurado consideró que su preparación presentó errores importantes y decidió que no continuara en el programa.

Ahora, MasterChef Celebrity se prepara para despedir a su tercer participante, mientras Marta Fort ya tiene asegurado su lugar en la siguiente etapa gracias a su desempeño en la última chance.

La definición se conocerá este lunes 19 de octubre por la pantalla de Telefe, en una gala que promete nuevas sorpresas y momentos de tensión.