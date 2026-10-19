MasterChef Celebrity cambia las reglas de la semana: por qué hay eliminación este lunes 19 de octubre y quiénes están en riesgo

MasterChef Celebrity tendrá este lunes 19 de octubre una gala diferente a las habituales. Después de una semana marcada por los cambios de programación, el reality gastronómico de Telefe finalmente definirá quién será el tercer participante en abandonar la competencia.

La eliminación estaba prevista originalmente para el domingo, como ocurre habitualmente, pero una decisión del canal obligó a reorganizar las emisiones y postergar la despedida de uno de los famosos.

Según informó Clarín, este lunes el programa comenzará su cuarta semana de competencia con una gala especial en la que se conocerá al nuevo eliminado. El cambio llega después de una emisión dominical que volvió a posicionar al ciclo entre los más vistos de la televisión argentina.

MasterChef Celebrity: por qué la gala de eliminación pasó al lunes 19 de octubre

La modificación no estuvo relacionada con una decisión del jurado ni con un conflicto entre los participantes.

Telefe debió reorganizar su programación después de transmitir el partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la Copa Libertadores, que ocupó el espacio previsto para el reality el jueves 15 de octubre.

A ese cambio se sumó la programación del viernes, cuando el canal estrenó MasterChef Junior, con la conducción de Verónica Lozano.

Como consecuencia, la gala de última chance se emitió el domingo 18 y la eliminación quedó trasladada al lunes 19 de octubre.

De esta manera, el certamen conducido por Wanda Nara modificó excepcionalmente el esquema que venía utilizando desde el comienzo de la temporada.

Quiénes están en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity

La gala de última chance del domingo dejó definidos nuevos participantes que deberán enfrentarse a una instancia decisiva.

Durante la emisión, los famosos recibieron una consigna poco habitual: preparar un plato salado pensado para una boda o una propuesta dulce para un velorio.

La evaluación estuvo a cargo del jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Dolli Irigoyen, con la participación especial de Maru Botana.

Aunque varios participantes consiguieron buenas devoluciones, solamente uno obtuvo el beneficio de subir al balcón y evitar la eliminación.

Marta Fort fue la elegida para continuar una semana más, después de destacarse con su preparación y protagonizar un festejo que sorprendió a sus compañeros.

En cambio, Lizy Tagliani, Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo no consiguieron salvarse y quedaron comprometidas de cara a la próxima definición.

A ellas se suman otros participantes que ya habían recibido el delantal negro durante las pruebas anteriores.

La identidad del tercer eliminado todavía no fue confirmada oficialmente y se conocerá durante la gala de este lunes.

La eliminación de MasterChef Celebrity llega después de una noche de alto rating

El cambio de programación no impidió que el reality mantuviera su protagonismo en la televisión abierta.

MasterChef Celebrity fue el programa más visto del domingo 18 de octubre, una jornada especial por la celebración del Día de la Madre.

De acuerdo con las mediciones difundidas por Clarín, la primera parte del programa alcanzó 11,8 puntos de rating, mientras que la gala de última chance se ubicó entre las emisiones más elegidas de la noche.

El resultado volvió a mostrar el interés que genera la competencia, especialmente en las instancias en las que los famosos deben enfrentar al jurado para asegurar su continuidad.

Ahora, con la eliminación trasladada al lunes, Telefe buscará mantener la expectativa alrededor de una definición que originalmente debía conocerse durante el fin de semana.

Quiénes fueron los primeros eliminados de MasterChef Celebrity 2026

Hasta el momento, dos participantes abandonaron las cocinas de MasterChef Celebrity.

El primero fue Pachu Peña, quien se convirtió en el eliminado inaugural de esta temporada.

Una semana después, Paula Trapani debió despedirse del certamen luego de presentar una preparación con arroz y calamares que no consiguió convencer al jurado.

Con esas dos salidas confirmadas, la gala de este lunes 19 de octubre definirá al tercer famoso que quedará fuera de competencia.

La instancia será especialmente importante porque los participantes que continúen deberán afrontar nuevos desafíos y demostrar que pueden adaptarse a las exigencias de la cocina profesional.

A qué hora y dónde ver la eliminación de MasterChef Celebrity

La tercera gala de eliminación de MasterChef Celebrity se emitirá este lunes 19 de octubre por Telefe, dentro de su programación nocturna.

El reality cuenta con la conducción de Wanda Nara, mientras que el jurado tendrá nuevamente la responsabilidad de evaluar los platos y determinar quién continúa en competencia.

El horario exacto debe corroborarse con la grilla actualizada del canal, debido a las modificaciones de programación de los últimos días.

La principal incógnita de la noche será quién se convertirá en el tercer eliminado de MasterChef Celebrity 2026, en una semana en la que el cambio de calendario sumó todavía más expectativa a la competencia.