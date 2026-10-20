Mauricio Macri y Juliana Awada: cómo es su relación tras separarse

Mauricio Macri y Juliana Awada ya no son pareja, pero siguen compartiendo momentos importantes de su vida familiar. La reciente celebración de los 15 años de Antonia volvió a reunirlos frente a las cámaras y dejó una imagen que rápidamente llamó la atención: el expresidente y la empresaria posaron juntos, acompañados por sus hijas, meses después de haber confirmado el final de su matrimonio.

Sin embargo, el cumpleaños no fue el primer encuentro familiar después de la ruptura. Según reconstruyó La Nación, ambos habían decidido separarse antes de las fiestas de fin de año de 2025 y, pese a esa determinación, eligieron compartir la Navidad en la Patagonia. Un antecedente que permite entender cómo fueron reorganizando su relación después de más de una década juntos.

Mauricio Macri y Juliana Awada: una separación que no terminó con los encuentros familiares

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada se conoció públicamente el 11 de enero de 2026, después de 15 años de matrimonio.

Aunque la noticia sorprendió por la imagen de estabilidad que la pareja había proyectado durante años, la decisión no había sido reciente.

De acuerdo con la información publicada en aquel momento, ambos habían acordado terminar la relación antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

A pesar de ello, compartieron una reunión familiar en Cumelén Country Club, en Villa La Angostura, uno de los lugares que frecuentaron durante sus años de matrimonio.

La celebración quedó registrada en una fotografía difundida por Macri en sus redes sociales. Allí aparecían el expresidente, Awada, Antonia y Valentina Barbier, la hija mayor de la empresaria.

La imagen, que inicialmente parecía una postal navideña más, adquirió otro significado cuando semanas después se confirmó que la pareja ya había decidido separarse.

Aquella Navidad en la Patagonia fue una de las primeras señales públicas de que el final del matrimonio no necesariamente implicaría dejar de compartir celebraciones familiares.

El cumpleaños de 15 de Antonia Macri y la foto que volvió a reunir a sus padres

Nueve meses después de que se conociera la separación, una nueva celebración volvió a mostrar a Mauricio Macri y Juliana Awada juntos.

Esta vez, el motivo fue el cumpleaños de 15 de Antonia, que tuvo dos momentos especiales.

El primero ocurrió el 10 de octubre, cuando la adolescente celebró su cumpleaños en París junto a su madre y su hermana Valentina.

Durante el viaje, las tres recorrieron distintos lugares de la capital francesa y compartieron salidas familiares. Mientras tanto, Macri le dedicó un mensaje desde sus redes sociales, acompañado por fotografías que repasaban distintos momentos de su infancia.

Días después llegó la fiesta en Buenos Aires, donde ambos padres estuvieron presentes.

Juliana Awada publicó una fotografía familiar en la que aparecieron Mauricio Macri, Antonia y Valentina, una imagen que rápidamente generó repercusiones por tratarse de una de sus apariciones conjuntas después de la ruptura.

Por su parte, el expresidente mostró momentos del festejo y compartió imágenes del tradicional baile con su hija.

Más allá de los detalles de la celebración, la coincidencia volvió a reflejar que ambos pueden participar de acontecimientos familiares importantes.

De Villa La Angostura a Buenos Aires: cómo cambió el vínculo entre Macri y Awada

Durante sus años de matrimonio, Villa La Angostura ocupó un lugar especial en la vida de Mauricio Macri y Juliana Awada.

La pareja acostumbraba pasar parte de sus vacaciones en el exclusivo country Cumelén, a orillas del lago Nahuel Huapi, donde también compartía encuentros con familiares y amigos.

Precisamente allí transcurrieron las últimas fiestas navideñas antes de que se conociera públicamente la separación.

El dato resulta significativo porque muestra que la decisión de terminar la relación sentimental no impidió que continuaran compartiendo determinados espacios familiares.

En octubre, el cumpleaños de Antonia volvió a reunirlos, esta vez en Buenos Aires y ante una mayor exposición mediática.

Entre ambas celebraciones transcurrieron varios meses y cambió su situación como pareja, pero se mantuvo la posibilidad de coincidir en acontecimientos especiales.

Esto no permite conocer cómo es su relación cotidiana ni supone una reconciliación, aunque sí muestra una continuidad en sus encuentros familiares.

Cómo comenzó la historia de amor de Mauricio Macri y Juliana Awada

La relación entre Mauricio Macri y Juliana Awada comenzó en septiembre de 2009, cuando se conocieron en un gimnasio de Barrio Parque, en Buenos Aires.

Por entonces, Macri era jefe de Gobierno porteño y Awada desarrollaba su actividad como empresaria vinculada con el mundo de la moda.

Después de sus primeras salidas, la relación avanzó rápidamente y comenzaron a convivir.

El 16 de noviembre de 2010 se casaron por civil, mientras que días después realizaron una celebración privada en Tandil.

En octubre de 2011 nació Antonia, la única hija que tienen en común.

Durante la presidencia de Macri, entre 2015 y 2019, Awada mantuvo una presencia destacada en actos oficiales y viajes internacionales, además de consolidar su perfil público vinculado con la moda y el diseño.

Con el paso de los años, la pareja también compartió numerosas fotografías de sus vacaciones y encuentros familiares, especialmente en la Patagonia.

Sin embargo, después de un período de versiones sobre una crisis matrimonial, la separación se confirmó a comienzos de 2026.

Qué se sabe de la relación actual entre Mauricio Macri y Juliana Awada

Desde que se hizo pública la ruptura, Mauricio Macri y Juliana Awada mantuvieron un perfil reservado sobre los detalles de su vida privada.

Las informaciones difundidas al momento de la separación señalaron que la decisión había sido tomada de común acuerdo y que ambos buscaban conservar un vínculo respetuoso.

Los encuentros posteriores, primero durante las fiestas de fin de año y luego en el cumpleaños de Antonia, son compatibles con esa versión.

Sin embargo, ninguno de los dos anunció una reconciliación sentimental, por lo que las fotografías compartidas no deben interpretarse como una señal de que retomaron su matrimonio.

La fiesta de 15 dejó una nueva postal de una familia que atraviesa una etapa diferente.

Y también permitió recuperar un antecedente menos reciente: aquella Navidad en Villa La Angostura que compartieron cuando su historia como pareja ya había llegado a su fin.

Dos celebraciones, separadas por varios meses, que muestran cómo Mauricio Macri y Juliana Awada continuaron coincidiendo en momentos familiares después de su separación.