La historia detrás del vínculo entre Piero y Mirtha Legrand: el parentesco que los unió

Tras la partida física del creador de «Mi viejo», volvió algo vital del archivo íntimo del espectáculo: una historia poco frecuentada por el gran público, la inesperada confluencia genealógica entre el cantautor social Piero y la legendaria conductora de la televisión argentina, Mirtha Legrand.

Lejos de tratarse de una sociedad artística o de un cruce ocasional en los tradicionales almuerzos de la pantalla chica, el punto de contacto entre ambos íconos populares reside en un parentesco directo forjado hace más de dos décadas, consolidado a través del nacimiento de Ámbar de Benedictis, bisnieta de la diva de los almuerzos por la rama materna y nieta paterna del recordado trovador Piero, un lazo sanguíneo que ensambló en una sola descendencia a dos de las estirpes más disímiles y trascendentes de la escena nacional.

El romance de Juana Viale y Juan de Benedictis que emparentó a Piero con Mirtha Legrand

El inicio de este puente genealógico se remonta al año 2002, cuando la actriz y conductora Juana Viale, con apenas 20 años de edad, inició una intensa relación sentimental con el músico Juan de Benedictis, por entonces de 27 años e integrante del conjunto de rock Mulam.

Aquel noviazgo juvenil, seguido con gran interés mediático por la repercusión pública de sus protagonistas, avanzó con celeridad hacia la convivencia y se coronó el 30 de marzo de 2003 con la llegada al mundo de Ámbar, acontecimiento que transformó a Piero en su flamante abuelo paterno y a Mirtha Legrand en su bisabuela.

Aunque la pareja resolvió disolver el vínculo afectivo al poco tiempo del nacimiento, ambos priorizaron construir una relación madura y colaborativa para compartir la crianza de la pequeña, resguardando su cotidianidad de los flashes y las polémicas televisivas.

Con el transcurso de los años, Ámbar creció nutriéndose de dos universos creativos complementarios: por un lado, el pulso melódico, la bohemia y la lírica testimonial de la familia De Benedictis, y por el otro, la impronta comunicacional, la disciplina y el legado mediático encarnado por la dinastía Legrand-Tinayre.

Ámbar de Benedictis: el puente íntimo entre el mundo de Piero y el de Mirtha Legrand

A pesar de haber sostenido una estricta reserva sobre su intimidad, la joven protagonizó momentos públicos de profunda cercanía con ambas ramas de su árbol familiar, evidenciando el cariño que la unía a sus mayores.

Inolvidable resultó su aparición en 2022 durante la distinción otorgada por la Embajada de Francia a Mirtha Legrand, ocasión en la que Ámbar subió al estrado para dedicarle a su bisabuela unas palabras en francés que conmovieron hasta las lágrimas a la animadora ante todo el auditorio.

De manera recíproca, el afecto hacia Piero tuvo su correlato visual en 2025, cuando el artista festejó sus 80 años de vida y su nieta compartió postales hogareñas que retrataban instantes de música, mates y charlas compartidas en la calidez de su domicilio.

Con el fallecimiento del trovador en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras atravesar un cuadro pulmonar complejo, Ámbar despide a su referente paterno, cerrando un capítulo biográfico que deja a la familia de la conductora ligada para siempre al corazón de la canción popular argentina.